Nu-Maber ha migliorato significativamente la capacità produttiva installando due unità di esposizione ThermoFlexX Catena-E 80 di XSYS. Questo investimento sottolinea l’impegno di Nu-Maber per la precisione, l’efficienza e le pratiche sostenibili, rafforzando al contempo il suo impegno nella trasformazione digitale, certificata secondo le linee guida di Industria 4.0 dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani.

Con sede a Treviso, Nu-Maber vanta una lunga storia di eccellenza nel settore della stampa flessografica. L’ultima tappa del suo percorso di crescita ha visto l’ingresso in produzione di due unità di esposizione ThermoFlexX Catena-E 80. Con una dimensione massima della lastra di 1270 x 2032 mm e un’avanzata tecnologia LED sia per l’esposizione frontale e posteriore, questi sistemi garantiscono immagini precise e ottime prestazioni, assicurando risultati superiori per le applicazioni di stampa flessografica.

ProServX: connettività Industria 4.0

Grazie al software ProServX di XSYS, il nuovo impianto garantisce una perfetta integrazione con l’infrastruttura digitale di Nu-Maber. ProServX supporta la conformità all’Industria 4.0 con funzioni quali il monitoraggio in tempo reale, la manutenzione predittiva e la diagnostica remota. Inoltre, clienti come Nu-Maber possono sfruttare l’API REST del sistema per collegarsi direttamente ai loro sistemi MIS (Management Information Systems) o ERP (Enterprise Resource Planning). Questa integrazione semplifica il flusso di dati, migliora la produttività e garantisce l’interconnessione digitale di tutte le attività.

La certificazione indipendente fornita dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani conferma che ProServX soddisfa pienamente i requisiti dell’Industria 4.0. Secondo il rapporto di certificazione, il sistema garantisce:

Scambio di dati in tempo reale: con API REST basato su TCP/IP, ProServX facilita la comunicazione bidirezionale con i sistemi MIS ed ERP interni ed esterni. Inoltre, ProServX consente il monitoraggio continuo delle apparecchiature attraverso i pannelli di controllo della macchina e report via e-mail. Questo include i dati di produzione, l’utilizzo dei materiali di consumo e anche i parametri e le misurazioni interne della macchina per essere certi che ogni lastra venga lavorata perfettamente. Manutenzione e diagnostica a distanza: grazie a connessioni sicure, è possibile aggiornare l’impianto, monitorare le prestazioni e risolvere potenziali problemi senza interrompere le operazioni. Integrazione automatizzata: il sistema supporta l’automazione senza soluzione di continuità collegandosi direttamente ai sistemi logistici dell’azienda, creando un ambiente di produzione coerente e connesso. Interfacce uomo-macchina semplici e intuitive: con l’interfaccia touch-screen gli operatori possono gestire la tecnologia senza alcuno sforzo. Inoltre, tutte le interfacce HMI hanno lo stesso aspetto e lo stesso funzionamento su tutta la gamma TFxX/Catena, facilitando la gestione di più macchine da parte degli operatori. Conformità ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro: poiché la sicurezza degli operatori è una dei principali elementi di progettazione di XSYS, tutte le tecnologie soddisfano la Direttiva Macchine Europea e sono dotate di certificati CE.

“La certificazione indipendente evidenzia il potere di trasformazione di ProServX nei moderni contesti produttivi”, ha dichiarato Roberto Malagu, Sales Manager XSYS Italia. “L’implementazione di Nu-Maber dimostra come le aziende possano ottimizzare i loro processi rispettando i più severi standard di trasformazione digitale”.

Una partnership per la qualità

Nu-Maber utilizza lastre nyloflex® ACT Digital e FAH Digital di XSYS, note per la loro elevata durata e le eccellenti proprietà di trasferimento dell’inchiostro. Queste lastre si integrano perfettamente con le funzionalità dei sistemi Catena-E 80, consentendo a Nu-Maber di produrre lastre flessografiche eccezionali con una precisione che non teme confronti, garantendo risultati di stampa uniformi e di alta qualità in ogni progetto.

Integrando le unità Catena-E 80 e ProServX nel proprio flusso di lavoro, Nu-Maber dimostra il proprio impegno verso l’innovazione, garantendo la precisione nella produzione di lastre e riducendo al contempo i costi operativi e l’impatto ambientale.

Tecnologia a prova di futuro

Il design modulare di ThermoFlexX Catena-E 80 offre una scalabilità per i futuri cambiamenti, compresa la completa automazione del processo di produzione lastre. Con questo investimento, Nu-Maber non solo risponde alle esigenze attuali, ma si posiziona anche come leader nel panorama della stampa flessografica in continua evoluzione.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Nu-Maber nel suo percorso verso l’eccellenza digitale”, ha dichiarato Roberto. “Questo progetto riflette la nostra visione comune di combinare qualità, sostenibilità e innovazione per far progredire il settore”.