Highcon e Hybrid Software annunciano una partnership per migliorare il flusso di lavoro della fustellatura digitale per i converter di imballaggi e display integrando il ben noto software PACKZ di Hybrid, che offre supporto PDF completo, nel pacchetto per il flusso di lavoro della fustellatura digitale di Highcon (DWP). Questa partnership mira a fornire processi più snelli, maggiore precisione e integrazione del flusso di lavoro migliorata, potenziando gli operatori in tutti i siti di produzione.

Al centro di questa collaborazione c’è una versione personalizzata del motore PACKZ per Highcon, che introduce un flusso di lavoro PDF completamente integrato su misura per il processo di fustellatura digitale. Migliorando la gestione degli artwork, le anteprime di alta qualità e le possibilità di esportazione XML automatizzate, questa collaborazione consente ai trasformatori di imballaggi di integrare senza problemi le soluzioni digitali di Highcon nei loro flussi di lavoro, semplificando la configurazione e accelerando i tempi di produzione.

“La nostra partnership con Highcon è tutta incentrata sul potenziamento del settore degli imballaggi”, ha affermato Bert Van der Perre, Chief Commercial Officer, Hybrid Software. “La finitura è una fase fondamentale nella produzione degli imballaggi e questa collaborazione semplifica il processo, offrendo maggiore efficienza e precisione per i nostri clienti”.

“Con i sistemi di fustellatura digitale di Highcon distribuiti in tutto il mondo, questa collaborazione con Hybrid Software consente alle squadre che si occupano di produzione di ottenere configurazioni più rapide e risultati di alta qualità, insieme, stiamo ottimizzando i flussi di lavoro di produzione per la fustellatura digitale”, ha affermato Haim Veig, VP Product, Highcon.