Natur-World S.p.a. avvia l’integrazione industriale di SIPA Management S.p.a.

Natur-World Spa, azienda italiana leader in innovazione nel settore delle Bioplastiche e Smart Material, prosegue il suo piano di sviluppo con l’avvio di un processo di integrazione industriale di SIPA Management, realtà specializzata nel mercato green dell’imballaggio.

L’operazione contribuisce alla costituzione di un operatore specializzato nel settore dei bio-polimeri sempre più integrato sul mercato, implementando le comprovate skills nella progettazione di prodotti compostabili e/o riciclabili di Natur-World con una realtà produttiva simbolo dell’eccellenza Made in Italy come SIPA Management.

Con una previsione del fatturato 2021 di circa 20 milioni di euro, Natur-World prosegue così il suo percorso verso la costituzione di una realtà sempre più dinamica e innovativa che in questo caso non punta ad una crescita di volume, quanto all’attuazione di sinergie.

“Consideriamo questa operazione strategica per Natur-World Spa anche in considerazione del profilo SIPA e del suo posizionamento sul mercato green”, ha dichiarato Gian Luca Greco, Presidente e CEO di Natur-World – “Dato il carattere complementare delle due realtà, le competenze verranno integrate mantenendo le rispettive eccellenze, preservando le risorse e la continuità industriale di SIPA”.

L’integrazione di SIPA Management rappresenta la finalizzazione di un percorso di collaborazione industriale e commerciale sempre più stretto avviato nel 2016: rispettivamente con Head Quarter e stabilimenti produttivi a Genova e Milano, l’organico di Natur World Spa e SIPA è così costituito da oltre 70 risorse e comprende ingegneri, specialisti e tecnici con altamente qualificati nel settore della progettazione e produzione di materiali e prodotti smart eco-sostenibili.