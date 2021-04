virtual.drupa: industria della stampa e del packaging unite on line aspettando l’edizione 2024

virtual.drupa è già nella storia come prima versione digitale della più grande e importante fiera mondiale per le tecnologie di stampa e converting, che si è svolta dal 20 al 23 aprile 2021.

L’evento virtuale ha colmato così il divario tra l’edizione saltata lo scorso anno e la prossima drupa che sarà nel 2024. Buoni i riscontri a livello internazionale, come dimostrano le statistiche finali: 212 espositori da 35 paesi, 125 sessioni web dal vivo con una media di 140 partecipanti, 600.000 pagine viste e 45.000 utenti unici.

“Siamo felici del feedback positivo che abbiamo ricevuto dai partecipanti”, conferma Sabine Geldermann, direttore del progetto Print Technologies. “L’incredibile numero di attori globali – sia in termini di espositori che di visitatori – ha portato a un dialogo con il settore interessante in questo periodo. Molti partecipanti ci hanno inoltre segnalato che non vedono l’ora che arrivi il 2024 per poter partecipare finalmente in presenza alla nuova edizione di drupa”.

Il programma di quattro giorni di presentazioni nell’area conferenze e nello spazio espositivo ha offerto informazioni sui problemi e le sfide attualmente affrontate dal settore, focalizzandosi su quattro argomenti chiave: intelligenza artificiale, consumatore connesso, economia della piattaforma ed economia circolare. L’area conferenze è stata aperta con quattro interventi di relatori di alto livello: l’esperto di digitalizzazione Michael Gale, il designer di punta James Sommerville e la stratega della sostenibilità Gabrielle Walker. I cinque forum speciali di drupa hanno fornito dettagli più approfonditi, case study e idee innovative per i diversi settori industriali: touchpoint packaging, drupa cube, touchpoint textile, 3D fab + print e dna – drupa next age.

Inoltre, gli espositori hanno potuto presentare le loro innovazioni, prodotti e servizi nello spazio espositivo e le tecnologie del futurp, oltre a rispondere a domande sui problemi attuali nella comunità di stampa e imballaggio durante le sessioni web dal vivo.

I visitatori continueranno a beneficiare di virtual.drupa, con le sale riunioni virtuali per il matchmaking che resteranno anche lunedì 26 e martedì 27 aprile per i clienti e gli incontri di follow-up. La funzione chat rimarrà aperta fino alla fine di ottobre. Inoltre, video e discorsi di apertura saranno disponibili su richiesta nella videoteca dalla prossima settimana. Rimarranno online fino alla fine di dicembre 2021, così come gli showroom virtuali degli espositori.

In vista della prossima drupa (28 maggio – 7 giugno 2024), Messe Düsseldorf e le sue fiere in Asia offriranno un’ampia gamma di appuntamenti:

Print & Digital Convention prevista per il 20-21 ottobre 2021 presso il centro espositivo di Düsseldorf. Indoprint (Jakarta, 11-14 agosto)

PackPrint International e Corrutec Asia (Bangkok, 22-25 settembre)

PackPrintPlas Filippine (7-9 ottobre) .

Il sito web di drupa continuerà anche a offrire approfondimenti sugli attuali problemi e soluzioni del settore e offrirà opportunità di scambio, in una giornata di conferenza virtuale prevista per l’autunno del 2021.