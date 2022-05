Nasce myCordenons, il partner per le carte creative speciali

Agilità, unicità, carattere. Come il leone stilizzato che campeggia elegante all’interno del nuovo logo, così Gruppo Cordenons – storica azienda italiana che sviluppa e produce carte creative e tecniche e che fa parte della galassia Fedrigoni – evoca elasticità, personalità ed efficacia e le mette a disposizione dei suoi clienti, come i grandi brand del lusso per cui realizza soluzioni esclusive, ad alto valore aggiunto e sostenibili.

La nuova immagine aziendale, curata dallo studio di branding milanese Robilant Associati, verrà presentata durante un evento esclusivo nell’ambito di Packaging Première. Il brand Cordenons, più fresco e moderno anche nel logo, diventa ora myCordenons per sottolineare il forte legame con i clienti, improntato all’ascolto e alla collaborazione, tanto da costituire una relazione unica: la storia pluricentenaria dell’azienda, un know how tra i più raffinati, la struttura snella e reattiva – grazie sia alle competenze delle persone che alla flessibilità delle macchine produttive – fanno il resto, permettendo di ricevere in breve tempo risposte altamente personalizzate, dallo studio di fattibilità alle prove mock up, fino alla produzione.

Il cliente e il consumatore, dunque, sono al centro della missione di myCordenons, come ci si aspetta da un’azienda che ha fatto della personalizzazione il suo tratto distintivo e ha sviluppato moltissimi prodotti sartoriali per noti brand del lusso, dal fashion alla cosmesi, all’automotive: “myCordenons – spiega Micaela Di Trana, Marketing e R&D Director della divisone Paper del Gruppo Fedrigoni – significa appunto che ogni cliente può considerarci il ‘suo’ partner, perché se la carta che ha in mente non esiste a catalogo siamo in grado di aiutarlo a crearla, insieme e rapidamente. myCordenons vuole supportare il pensiero creativo, favorirne l’espressione, permettere alle idee di farsi carta in maniera innovativa, elegante ma anche sostenibile: myPower, myPaper”.

“L’intera brand experience – dal posizionamento al linguaggio visivo, agli strumenti nuovi o aggiornati – è stata realizzata con l’obiettivo di dare evidenza dell’unicità dell’offerta myCordenons. Oltre la superficie, l’intuizione di questo progetto è stata quella di superare la specificità della materia, liberando l’energia del suo potere espressivo”, commenta Angelo Ferrara, Direttore Creativo di Robilant Associati, autore del progetto.

“my” precede ogni marchio, ogni nome di prodotto, e questa estrema personalizzazione è alla base anche dei concept del sito rinnovato e del nuovo campionario sostenibile, myPowerKit. Realizzato esclusivamente con carta e tessuto, myPowerKit è composto da decine di minibook, ognuno dedicato a singole gamme di prodotto e associato a un QRcode per approfondirne le caratteristiche sul sito, che ognuno può ordinare in base al proprio utilizzo ottenendo lo strumento di lavoro più adatto alle proprie esigenze. Tre le anime del campionario: myInstinct, che raccoglie l’offerta più iconica e particolare di Cordenons, e myAgile, con i prodotti più classici, a cui ciascuno può aggiungere myBespoke, la sezione personalizzata. Carte capaci di ispirare e di aprire la mente, anche attraverso i suoni: la loro musica si potrà ascoltare grazie alla cassa acustica totalmente in carta (e utilizzabile con lo smartphone) di cui è dotato myPowerKit. E a descrivere con le note questi tre caratteri così diversi ci ha pensato l’artista italiano Frankie hi-nrg mc, che ha compilato altrettante playlists disponibili sul nuovo profilo Spotify di myCordenons.

Anche il sito web vuole introdurre una nuova brand experience, esplorando la personalità delle carte più interessanti attraverso grafiche e animazioni rese con un linguaggio nuovo e fresco, molto distintivo: in home page l’utente viene guidato in un racconto immaginifico, poi, proseguendo nella navigazione, si arriva alle informazioni più tecniche di prodotto. Lasciandosi ispirare da tante soluzioni sorprendenti, il cliente può anche scegliere di sviluppare con l’azienda la propria carta su misura: myCordenons accetta qualunque sfida!