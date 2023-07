Mondi, azienda leader internazionale per carta e imballaggi e carta sostenibili, sta investendo oltre 16 milioni di euro nel suo stabilimento di Krapkowice in Polonia, in risposta alla richiesta di imballaggi sostenibili dal settore dell’e-Commerce. Durevoli, leggere, resistenti allo strappo e alla foratura: le MailerBAG sono convenienti per i clienti in termini di costi di trasporto e sono anche salvaspazio. Oltre alle tante misure disponibili, queste buste sono dotate di un design semplice da aprire e richiudere, ideale per le spedizioni e i resi. L’eccellente versatilità nella stampa consente ai marchi di comunicare i loro messaggi chiave ai clienti in modo semplice.

Lo stabilimento di Krapkowice è dedicato alla produzione delle MailerBAG Mondi e, trovandosi in Polonia, gode di una posizione perfetta per servire tutta l’Europa. Nel 2023, l’investimento aumenterà la capacità di produzione polacca delle MailerBAG Mondi di oltre il doppio, e prevederà una nuova linea di produzione.

Mondi gestisce anche un vasto catalogo eCommerce in cui propone materiale in cartone e imballaggi flessibili, tra cui la soluzione MailerBAG. Le MailerBAG sono realizzate in carta kraft Mondi, prodotta da fibre di provenienza responsabile, e sono realizzate e convertite direttamente in-house: un enorme vantaggio, questo, per la catena di valore integrata del Gruppo. Inoltre, queste buste sono progettate per essere riciclabili nei flussi di riciclo della carta esistenti in tutta Europa, quindi, sono l’alternativa perfetta ai mailer in plastica.

Thierry De-Vleminck, MailerBAG Director, Mondi Paper Bags, afferma: “I consumatori sono sempre più preoccupati in merito ai materiali di imballaggio e, stando alle ricerche, circa il 70% di loro è disposto a pagare di più per imballaggi più idonei. Il crescente mercato dell’eCommerce necessita di un’enorme fornitura di imballaggi di qualità con focus sulla sostenibilità, ed è questo ciò che forniamo, una soluzione su misura a ogni cliente, sempre.”

Bogdan Rozio, Regional Manager Central and Eastern Europe and Managing Director Poland, Mondi Paper Bags, aggiunge: “Siamo lieti di investire ulteriormente nel settore dell’eCommerce e nel nostro stabilimento di Krapkowice. Ciò contribuisce all’impegno riportato nella nostra iniziativa MAP2030: rendere tutte le nostre soluzioni d’imballaggio riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025, e ci consente di rispondere alla richiesta di mercato in questa regione chiave”.