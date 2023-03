Mondi amplia la gamma di carte funzionali con effetto barriera

Grazie alla ricerca e allo sviluppo intensivi di Mondi, alla competenza sia nella carta che nella plastica nonché agli investimenti nella nuova tecnologia e una maggiore capacità, l’azienda ha ulteriormente perfezionato la sua gamma e ora offre ai suoi clienti un’intera serie di carte con effetto funzionale. Applicando diverse tecnologie con effetto barriera, come i rivestimenti per estrusione, acquosi o altro tipo di barriera ad effetto protettivo altissimo, questa gamma di soluzioni di imballaggio in base carta è perfetta per lo scopo e può essere usata per moltissime applicazioni.

La soluzione con effetto barriera media, progettata per l’imballaggio industriale, per l’e-commerce e i prodotti per la cura personale, offrono elevata sigillatura e protezione media dal vapore acqueo, mentre la carta funzionale con effetto barriera elevata garantisce protezione media dall’ossigeno e dal vapore acqueo, nonché elevata protezione dal grasso e dagli oli minerali, in particolare per cibi surgelati e cioccolata. La soluzione con effetto barriera altissimo, per prodotti come caffè, cereali e dolciumi, garantisce una protezione del prodotto eccellente dal vapore acqueo e dall’ossigeno, mentre ne garantisce una lunga durata.

Un vantaggio per la catena di valore integrata di Mondi: la produzione della carta con effetto barriera viene effettuata interamente in-house. Progettata per essere riciclabile nei flussi di carta europei e usando materiali da fonti responsabili, le soluzioni offrono alternative rinnovabili ai laminati in plastica e agli imballaggi in base alluminio multi-materiale.

“Incarniamo il nostro approccio: usare la carta dove possibile, la plastica quando utile e la nostra gamma di carta con effetto barriera ne è l’esempio perfetto. I nostri clienti hanno più di un modo per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e la nostra esclusiva posizione di mercato e la catena di valore ci consentono di personalizzare le nostre soluzioni per soddisfare i loro bisogni. Sviluppiamo soluzioni di imballaggio che sono sostenibili per design, mentre comunque forniamo la protezione necessaria per i loro prodotti. Questo è in linea con il nostro Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) che punta a rendere tutte le nostre soluzioni di imballaggio riutilizzabili, riciclabili e compostabili” commenta Thomas Ott, CEO Flexible Packaging da Mondi.

Panoramica della carta funzionale con effetto barriera

La carta funzionale con effetto barriera di Mondi è una gamma di imballaggi in base carta con proprietà protettive personalizzate che riducono la quantità di plastica usata, sono a prova di umidità e vapore. La gamma è progettata per essere riciclabile nei flussi di carta europei ed è realizzata con carta da fonti responsabili. I livelli di barriera sono personalizzati in base ai requisiti del prodotto e sono disponibili come segue:

Effetto barriera medio

Questa gamma offre massima sigillabilità e protezione intermedia dal vapore acqueo. La carta funzionale con effetto barriera medio offre tutta una serie di proprietà protettive personalizzate per applicazioni chiave come prodotti freschi, surgelati e secchi, imballaggi per la ristorazione, prodotti per la cura personale, imballaggi per l’e-commerce, ma anche per l’uso industriale come i sacchi per cemento.

Effetto barriera alto

La carta funzionale con effetto barriera alto offre una protezione intermedia rispetto a ossigeno e vapore acqueo, ma una protezione elevata contro grasso e olio minerale. Questa gamma è progettata per ridurre la quantità necessaria di materiali di imballaggio. Può essere usata per imballare cibi surgelati e gelati, cibi secchi, cioccolato e altre barrette, per la ristorazione e i prodotti per la casa e la cura personale, nonché per altre applicazioni come il nastro per confezioni.

Effetto barriera altissimo

Questa carta funzionale con effetto barriera viene usata per le applicazioni nel settore alimentare, come per cibi secchi e mix, caffè, cereali e barrette di muesli, ma anche per il latte in polvere, tutti alimenti che necessitano dell’effetto barriera massimo affinché restino freschi e durino a lungo. Presenta una protezione eccellente rispetto a vapore e ossigeno. Viene usata come sostituto dell’attuale imballaggio standard industriale per un livello di protezione elevato, di norma realizzato con multi-materiali come plastica e alluminio, ovviamente non riciclabili.