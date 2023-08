MM Board & Paper, azienda leader nella produzione di soluzioni di imballaggi sostenibili, ha annunciato il lancio dell’innovativo cartone Alaska ® Barrier Grease, già disponibile per la vendita. Questo cartoncino ad alto spessore hard sized (cioè idoneo a contenere prodotti surgelati), realizzato con fibre vergini, rappresenta una vera svolta: offre un’elevata resistenza ai grassi ed un’eccellente protezione contro l’umidità, oltre a garantire un elevato livello di stabilità dell’imballaggio.

Alaska® Barrier Grease di MM Board & Paper offre protezione contro macchie di unto e scolorimenti anche a basse temperature, creando un nuovo standard per l’industria in tema di sicurezza alimentare e protezione contro le infiltrazioni dei grassi.

Leggero e facilmente riciclabile, il cartoncino Alaska® Barrier Grease è ideale per cibi refrigerati, surgelati e secchi, ma anche in generale per il trasporto degli alimenti. Essendo un’alternativa maggiormente sostenibile rispetto alle soluzioni con rivestimento PE, garantisce maggior valore e una migliore efficienza economica rispetto ai prodotti rivestiti con PE. Sostituendo 1.000 tonnellate di cartone standard con rivestimento in PE con Alaska ® Barrier Grease, si ottiene un risparmio di emissioni equivalente a 2.400 voli da Vienna a Londra!

Questo cartoncino è dotato di una barriera a dispersione acquosa priva di polimeri fluorurati e con certificazione per il contatto diretto con il cibo. Grazie al focus sull’innovazione, sulla qualità e la sostenibilità dei prodotti, gli elevati standard di MM continuano a rivoluzionare il mercato degli imballaggi, contribuendo a garantire un futuro più verde sia per l’industria che per i consumatori.

La linea di prodotti Alaska® Barrier Grease completa la già nota gamma Alaska®, offrendo ottime prestazioni di stampa ed eccellenti caratteristiche di finitura. Inoltre, è disponibile su richiesta con una certificazione che garantisce la gestione forestale sostenibile.

Il cartoncino Alaska® Barrier Grease mantiene i grassi dove devono stare, cioè negli alimenti, in maniera sicura, offrendo serenità e sicurezza sia ai produttori che ai consumatori che cercano prodotti più sostenibili, preservando la qualità degli imballaggi dei beni di consumo così come la propria reputazione nel settore.

MM Board & Paper fa parte di MM Group, un leader globale nella produzione di cartoncini e astucci pieghevoli con una presenza internazionale. MM Board & Paper promuove lo sviluppo sostenibile attraverso materiali innovativi e riciclabili, assumendo una posizione di leadership nel settore degli imballaggi dei prodotti al consumo.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.mm-boardpaper.com.