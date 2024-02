Vega Srl aprirà le porte del suo stabilimento di Paderno Dugnano (MI) per mostrare le nuove tecnologie e le innovazioni realizzate nella soluzione completamente automatizzata per il cartone ondulato.

Il programma “Vega: Mission to the Universe 2024” rappresenta una missione verso gli eventi più importanti che si svolgeranno nel 2024; il primo dell’anno sarà l’Open House di Vega, una missione di tre giorni in cui la soluzione automatizzata di Vega sarà mostrata e testata il 12, 13 e 14 marzo.

Il focus verte sulla piega incolla Vega Altair GT completa dei raccoglitori Vega EASYPACK e Vega ROTOPACK con aggiunta della reggiatrice SMB COR.

La combinazione di queste macchine all’avanguardia consente la totale automatizzazione del processo; durante l’open house si terranno numerose dimostrazioni per scoprire tutte le nuove tecnologie e saranno effettuati diversi cambi di formato scatola per mostrare l’efficacia di questa linea completa.

Altair GT è l’ultima versione della storica macchina piega incolla per cartone ondulato di Vega, in continua evoluzione per essere sempre più efficiente e user friendly. La personalizzazione è massima, in quanto una caratteristica distintiva di tutte le macchine Vega è la loro modularità che consente una produzione su misura in base alle esigenze del cliente.

Il modello di Altair GT presentato durante l’Open House è nel formato 200 ed è dotato di diversi moduli aggiuntivi tra cui: 4/6 angoli, estrattore, rulli di pressione. Inoltre, è fornita dell’innovativa telecamera “gap control”, una telecamera opzionale che permette il controllo automatico di un eventuale effetto fish-tail delle scatole attraverso un algoritmo ricorsivo. Anche la struttura per il posizionamento delle pistole incollatrici è progettata con una soluzione innovativa dedicata alla precisione e al risparmio di tempo dei cambi di formato. I supporti delle pistole scorrono automaticamente su una guida lineare e vengono rilasciati e bloccati pneumaticamente. Questo permette un posizionamento semplice, sicuro e veloce delle pistole di incollaggio, evitando all’operatore di entrare nella macchina.

Per completare la linea, Vega Easypack conta e separa le scatole squamate direttamente dal nastro di pressione della piega incolla per creare semi-pacchi di scatole pronti per essere pallettizzati da Vega Rotopack. Questo modulo unico nel suo genere ruota, capovolge o sovrappone ogni singolo blocco di scatole e lo prepara per il miglior processo di pallettizzazione. Rotopack può palettizzare fino a 6 semi-blocchi in un unico pacco di scatole, prima dell’operazione di reggiatura automatica. Il modulo Rotopack presentato durante l’open house di Vega è collegato alla SMB COR, una tra le reggiatrici più efficaci e variabili per scatole piegate, al fine di automatizzare completamente il processo produttivo.

La “Mission to the Open House” si svolgerà presso lo stabilimento Vega di Paderno Dugnano (MI) – Italia – dal 12 al 14 marzo; è consigliata la prenotazione perché i posti sono limitati, info su https://www.vegagroup.it/open-house-2024/