Il dott. Paolo Barilla, VP del gruppo Barilla, ha recentemente visitato il quartier generale della Nordmeccanica di Piacenza. La visita è stata organizzata come parte di una serie di riunioni che hanno l’obiettivo di sviluppare possibili rapporti di collaborazione. Ci sono molte aree di comune interesse tra le due società, inclusa l’analisi delle tendenze della sostenibilità nel packaging. L’incontro ha visto impegnati il Dott. Barilla, il Presidente di Nordmeccanica Antonio Cerciello e i suoi figli Vincenzo e Alfredo. Durante la visita, il dott. Barilla ha avuto l’opportunità di visitare le linee di produzione del Nordmeccanica Group, costruttore leader di macchine per la spalmatura, l’accoppiamento e la metallizzazione di film flessibili per l’imballaggio e per altri settori.