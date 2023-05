Miraclon ha annunciato il lancio di UV Choice Printing, che utilizza l’avanzata tecnologia di patterning della superficie della lastra ed è appositamente realizzato per migliorare le prestazioni di stampa delle etichette e di altre applicazioni per la stampa flessografica UV narrow web.

Disponibile per gli utenti di KODAK FLEXCEL NX Technology, UV Choice Printing offre a negozi commerciali e stampatori narrow web la possibilità di:

Aumentare le prestazioni di stampa e la stabilità in una più vasta gamma di condizioni di stampa.

UV Choice Printing, che supporta una serie di substrati come lamine ed etichette patinate e non patinate, ottimizza il trasferimento dell’inchiostro UV e aumenta anche del 15% la densità dell’inchiostro, minimizzando la necessità di risolvere problemi di qualità sulla macchina e garantendo una migliore riproduzione di tinte unite, linee sottili, codici a barre e testi nitidi con volumi di inchiostro inferiori.

Diminuire del 5-20% i tempi di configurazione della macchina da stampa.

UV Choice Printing semplifica e diminuisce anche del 20% i tempi di configurazione della macchina da stampa. Consente alle macchine di ottenere più rapidamente il colore e garantisce risultati in una più ampia gamma di condizioni di stampa grazie alla maggiore latitudine offerta con i rulli anilox di volume inferiore. Inoltre, massimizza la produttività e la qualità di stampa se si utilizzano attrezzature più vecchie o se gli operatori hanno minore esperienza.

Ridurre il tempo di imaging delle lastre fino al 50%.

In prestampa, UV Choice Printing massimizza l’efficienza riducendo i tempi di imaging grazie all’ottimizzazione della superficie da esporre (rispetto all’imaging senza tecnologia avanzata di patterning della superficie della lastra), e questo permette agli operatori di prestampa di dimezzare i tempi di imaging.

“FLEXCEL NX Technology è progettata appositamente per risolvere le complessità e i costi della flexo, dalla prestampa alla stampa, per conseguire l’efficienza, la produttività e le prestazioni di stampa di cui hanno bisogno gli utenti”, ha commentato Reid Chesterfield, Chief Technology & Innovation Officer di Miraclon. “Questo approccio flessibile permette ai nostri clienti di continuare a utilizzare la tecnologia delle lastre flexo che conoscono e da cui traggono vantaggio, senza dover acquisire nuovo hardware per fruire delle nostre più recenti innovazioni e ottenendo allo stesso tempo una compatibilità progressiva e regressiva.”

“UV Choice Printing è la scelta più semplice per migliorare la stampa di etichette e altre applicazioni narrow web. Risolve le principali problematiche e difficoltà che ci riferiscono i nostri clienti, e consente loro di continuare a cercare sempre un miglior livello di produttività ed efficienza in una più ampia gamma di applicazioni e condizioni di stampa per massimizzare il risparmio.”

Accessibilità tramite KODAK FLEXCEL NX Print Suite for Narrow Web

I negozi commerciali e gli stampatori narrow web che utilizzano FLEXCEL NX Technology possono fruire di UV Choice Printing tramite FLEXCEL NX Print Suite for Narrow Web, una piattaforma completamente integrata con accesso alle funzionalità di stampa ottimizzate di FLEXCEL NX System.

I clienti regolarmente iscritti beneficiano dell’accesso immediato alle nuove funzionalità e innovazioni per le applicazioni narrow web, non appena disponibili; inoltre, il team di Miraclon per le applicazioni sul campo può fornire formazione e assistenza nell’implementazione, verifiche sulla produzione delle lastre e strumenti che contribuiscono a massimizzare i vantaggi.

È inoltre incluso: PureFlexo™ Printing – ora disponibile per applicazioni con inchiostri a base d’acqua

Sulla base del largo successo ottenuto dai clienti con PureFlexo Printing, sin dal suo lancio nel 2021, i clienti iscritti a FLEXCEL NX Print Suite for Narrow Web avranno accesso anche agli ultimi progressi del pluripremiato PureFlexo Printing per controllare la diffusione indesiderata dell’inchiostro nella stampa delle applicazioni con inchiostri a base d’acqua. Già comprovato nelle applicazioni con inchiostri a solvente su film, utilizza l’avanzata tecnologia di patterning della superficie delle lastre di Miraclon per ridurre le interruzioni della macchina per gli interventi di pulizia e ora garantisce una migliore qualità di stampa con gli inchiostri a base d’acqua utilizzati nelle applicazioni su cartone come cartellini, etichette, cartoni pieghevoli e monouso. PureFlexo Printing offre una più ampia finestra operativa indipendente dal numero di linee, con risparmi combinati dovuti al minor numero di interruzioni di stampa non programmate, a tempi di inattività e ritardi di produzione ridotti e a configurazioni colore più rapide.