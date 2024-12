Michael Behrens nuovo CEO di Vetaphone

Vetaphone A/S ha nominato Michael Behrens Amministratore Delegato (CEO) nell’ambito della sua strategia di crescita e successo futuri. La sua nomina è effettiva dal 1° dicembre 2024.

L’annuncio è stato dato da Frank e Jan Eisby, figli del fondatore dell’azienda Verner, che l’ha fondata nel 1951 e che, nell’ambito del Consiglio di Famiglia Eisby, gestiscono l’azienda dal 1993. “Siamo consapevoli che per il futuro dell’azienda avevamo bisogno di ulteriori competenze a livello senior mentre io e mio fratello svolgeremo compiti differenti dalle attività quotidiane, e riteniamo che Michael Behrens sia perfetto per questo ruolo”, ha commentato Frank Eisby.

Michael Behrens entra a far parte di Vetaphone con un curriculum eccezionale e un’esperienza di oltre 20 anni in diverse posizioni dirigenziali, da ultimo come Chief Commercial Officer di Logitrans A/S, produttore danese e fornitore globale di attrezzature di sollevamento di alta gamma. Si è laureato in Economia e Commercio presso la University Southern Denmark (SDU) e ha conseguito un Diploma in Business Administration (HD-O) e un MBA. Nel tempo libero Michael è un giocatore di golf e ha rappresentato la squadra nazionale danese di golf.

Frank e Jan Eisby rimarranno nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda: Frank sarà a capo di una nuova Business Unit di sviluppo, mentre Jan gestirà l’unità didattica Vetaphone Academy. “Siamo orgogliosi della nostra eredità familiare e del contributo che Vetaphone ha dato all’industria mondiale. La nuova struttura manageriale mantiene la successione familiare e fornisce una solida base per portare l’azienda nel futuro e raggiungere un successo ancora maggiore”, ha spiegato Jan.