Koenig & Bauer avvia il riallineamento del gruppo

Koenig & Bauer prosegue il percorso intrapreso nel 2014 per passare a un gruppo organizzato in divisioni e si presenterà nel 2025 con una nuova struttura ancora più allineata alle esigenze dei clienti e al relativo modello di business. Per creare una struttura più snella, il numero di divisioni sarà ridotto da tre a due, ovvero Paper & Packaging Sheetfed Systems – Sistemi a foglio per carta e imballaggi (P&P) e Special & New Technologies – Specialità e nuove tecnologie (S&T). Il gruppo continuerà a concentrarsi sul mercato dell’imballaggio.

In futuro, tutte le attività della divisione a foglio confluiranno nella divisione P&P. Inoltre, le attività relative al cartone ondulato per la serie Chroma raggruppate nell’ambito della joint venture Celmacch, precedentemente inserite nella divisione Digitale e sistemi a bobina saranno inserite nella divisione P&P per via della stretta sovrapposizione tecnologica e di clienti tra produttori di astucci pieghevoli e di cartone ondulato. Le attività della joint venture Koenig & Bauer Durst continueranno a fare parte di questa divisione.

Questa divisione si specializzerà in soluzioni end-to-end per i mercati degli astucci pieghevoli e del cartone ondulato, affrontando tutti gli aspetti come la fase di prestampa, la stampa con un flusso di lavoro digitale integrato e la lavorazione post-stampa. Nel mercato delle soluzioni post-stampa, in particolare la fustellatura e l’incollatura degli astucci pieghevoli, Koenig & Bauer è l’unico fornitore completo in grado di offrire ai propri clienti l’intera gamma di soluzioni per la produzione di imballaggi. La stampa commerciale sarà un’ulteriore priorità.

“La priorità assoluta del gruppo è quella di allinearsi ai suoi clienti e ai suoi mercati e di snellire i percorsi decisionali all’interno delle sue divisioni aziendali” , spiega Andreas Pleßke, Amministratore Delegato di Koenig & Bauer, che ha avviato questi cambiamenti in accordo con il Consiglio di Sorveglianza:

“L’accorpamento delle attività relative agli astucci pieghevoli e al cartone ondulato in un’unica divisione è la nostra risposta alle esigenze dei clienti, data la forte sovrapposizione tecnologica e tra i clienti di questi gruppi. Koenig & Bauer continua così a svilupparsi come ‘one-stop shop’ per imballaggi in cartone e cartone ondulato”, aggiunge il Vice Amministratore Delegato e Direttore Finanziario, Stephen Kimmich.

Divisione Nuove tecnologie e macchine speciali

In prospettiva, la divisione Specialità e nuove tecnologie consoliderà le precedenti attività della divisione Specialità (stampa di banconote e sicurezza, sistemi per la marcatura e la codifica industriale e sistemi speciali per la stampa diretta di metalli e vetro/contenitori), nonché le restanti attività della divisione Digitale e stampa a bobina, che inckudono le applicazioni speciali per la stampa di imballaggi, principalmente la stampa digitale a bobina e la stampa flessografica a bobina. Inoltre, la partnership tra Koenig & Bauer e la controllata Volkswagen PowerCo per lo sviluppo della verniciatura a secco per la produzione di celle per batterie sarà integrata in questa divisione. Le nuove applicazioni (sistemi di ispezione e tecnologie di protezione) saranno scorporate dalla stampa di sicurezza per divenire una divisione indipendente, Visione e Protezione.

Rafforzamento delle divisioni e, in prospettiva, snellimento della direzione generale

Con questo allineamento, Koenig & Bauer AG come holding sta razionalizzando i suoi compiti e assegnando maggiori responsabilità operative alle due divisioni. Oltre a perseguire le responsabilità strategiche del Gruppo, la holding continuerà a fornire servizi condivisi per tutte le filiali del Gruppo, tra cui IT, HR, IR, comunicazioni, acquisti centrali e servizi finanziari. I membri del Comitato esecutivo sono strettamente integrati nella gestione strategica delle divisioni. In prospettiva, ciò consentirà di ridurre il numero dei membri a due soli, ossia l’amministratore delegato e il direttore finanziario. Nel corso del 2025, verranno prese ulteriori misure per riorganizzare il Comitato esecutivo in modo graduale.

Come spiega il Presidente del Consiglio di sorveglianza Raimund Klinkner: “questa struttura, concordata congiuntamente dal Consiglio di vigilanza e dal Comitato esecutivo, garantirà un maggiore allineamento delle decisioni rispetto al modello aziendale, mentre le strutture più snelle aumenteranno la velocità delle decisioni e contribuiranno a ottimizzare i costi. Tutti questi progetti si inseriscono in un graduale passaggio generazionale, nel 2024 e 2025, dagli attuali membri di lunga data del Comitato esecutivo a candidati che rappresentano un’ottima soluzione per le priorità strategiche dell’azienda”.