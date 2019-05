Pro-Gest vince l’asta provvisoria di Papergroup Spa

Tolentino Srl, società del Gruppo Pro-Gest, unica partecipante si è aggiudicata provvisoriamente il compendio aziendale di Papergroup Spa in fallimento al prezzo base di Euro 14.420.000.

L’azienda si compone di tre complessi aziendali situati a Capannori, in provincia di Lucca, attualmente in funzione sia nella produzione della carta (cartiera) che nella trasformazione in prodotto finito (cartotecnica) e impiega circa 100 persone.

«Pro-Gest – ha commentato Bruno Zago, AD del Gruppo – è già presente in Toscana con due stabilimenti. Riteniamo che questa sia un’operazione interessante per rafforzare le sinergie e la filiera integrata delle nostre aziende».