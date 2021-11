Masterpack ha investito in una nuova macchina da stampa flexo Soma Optima2 1050-8 EG/WG e nel sistema automatico di montaggio lastre Soma S-Mount A 1300.

Fondata nel 1988, Masterpack S.p.A. è un’azienda a conduzione familiare di proprietà privata nota per la produzione di imballaggi di alta qualità e un servizio impeccabile. Con oltre 30 brevetti, alcuni dei quali in tutto il mondo, possono offrire ai propri clienti prodotti, tecnologie e servizi esclusivi, in particolare per applicazioni ecocompatibili.

La macchina da stampa flexo Soma Optima2 CI di nuova generazione è dotata di nuove funzionalità di automazione intelligente che aumentano l’efficienza e riducono al minimo gli errori dell’operatore. In tal modo la qualità di stampa è migliore e il funzionamento della macchina da stampa è più efficiente. Il sistema automatico di montaggio lastre S-Mount offre la completa automazione per eseguire questa operazione. Il registro perfetto, accurato e ripetibile, facilita l’impostazione del registro quando la manica viene inserita in macchina.

“Lavorare con Masterpack S.P.A. è un grande passo verso la diffusione del marchio Soma nel mercato italiano. Ci consentirà di dimostrare che Soma è conosciuto come un partner affidabile e disponibile che offre soluzioni di stampa tecnologiche innovative e uniche”, spiega Matteo Melegatti, Area Sales Manager per l’Italia.

Le macchine Soma saranno installate nel corso del 2022.