Soma ufficializza la nomina di Matteo Melegatti responsabile vendite Italia, Spagna e Africa

SOMA ha ufficializzato la nomina di Matteo Melegatti come nuovo responsabile vendite per Italia, Spagna e Africa. In questo ruolo, Melegatti rappresenterà la linea completa delle macchine da stampa flessografiche OPTIMA, le accoppiatrici, le ribobinatrici, i montacliché e le fustellatrici.

Melegatti ha lavorato come rappresentante tecnico di vendita fornendo varie tecnologie legate alle macchine da stampa, sviluppando allo stesso tempo passione e competenza nella flessografia. Melegatti è stato riconosciuto per le sue capacità di vendita, nonché per il suo impegno in prima persona nell’assistenza clienti.

“Nelle vendite è importante comprendere le esigenze specifiche dei clienti e aiutarli nella creazione di valore”, afferma Melegatti. “Nel mio nuovo ruolo, mi concentro sull’applicazione della mia determinazione e capacità per supportare tutta la squadra SOMA e, la cosa più importante, i nostri clienti, per riuscire a ottenere grandi risultati”.