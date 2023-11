Marco Scatto collabora con Plastigraf Trevigiana

Plastigraf Trevigiana, azienda veneta con sede a Carbonera (TV), nata nel 1980 e specializzata nell’accoppiamento e spalmatura di coating, annuncia la collaborazione con Marco Scatto.

Chimico industriale specializzato in Scienza dei Polimeri, Marco Scatto è esperto in biopolimeri e polimeri termoplastici per applicazioni industriali soprattutto nel settore degli imballaggi. Collabora con le principali università italiane e lavora come esperto in polimeri, è inoltre consigliere scientifico e docente presso l’Istituto Italiano Imballaggio.

Insieme, Plastigraf e Marco Scatto stanno sviluppando dei progetti innovativi su diversi materiali, sia per il settore food che per il settore cosmetico: materiali di derivazione biologica e compostabili sia industrialmente che nel compostaggio casalingo, fino ad arrivare alle bioplastiche idrosolubili e marine compost; materiali derivanti dal riciclo, sia chimico che meccanico, con un contenuto di materiale riciclato fino al 90% entrambi idonei al contatto alimentare, disponibili anche nella versione metallizzata; materiali polimerici con spessori ridotti fino a 4 my, per ridurre il contenuto di plastica nell’imballaggio finito; coating di derivazione bio based e minerale, adatti al contatto alimentare, per ogni esigenza del settore alimentare (barriera al vapore acqueo e adatti al forno convenzionale e microonde).