Plastigraf: film colorati a Pantone

Plastigraf Trevigiana, che ha sede a Carbonera (TV), è un’azienda specializzata nel settore dell’accoppiamento e della spalmatura di coating su carta e cartoncino. Azienda veneta nata nel 1980 in provincia di Treviso, Plastigraf Trevigiana realizza accoppiamento a foglio e a bobina su carta e cartoncino, con una varietà di oltre 200 film tra plastiche a derivazione fossile e a derivazione vegetale. Il parco produttivo è costituito da 9 impianti a foglio e 4 macchine a bobina di ultima generazione.

Uno dei nuovi servizi forniti dall’azienda sono i film stampati colorati a pantone secondo le esigenze del cliente: disponibili per il contatto alimentare, i film sono realizzati in stampa rotocalco a fondo pieno, in tinte pastello traslucide oppure coprenti e con la possibilità di utilizzare inchiostri resistenti alla luce a seconda delle necessità. I film colorati sono disponibili nella versione con inchiostri compostabili.

Ecco i materiali stampabili proposti:

–Biosupreme shade: film in acetato di cellulosa (bioplastica derivata da pasta di legno) colorato

–Ecogloss coloured: film in PLA (bioplastica derivata dal mais) colorato

–Film tradizionali in poliestere (PET) e polipropilene (BOPP) sono disponibili in finiture lucide, opache e speciali (soft touch, antigraffio, goffrate)

I film stampati sono adatti a varie tecnologie di stampa, come la stampa a caldo e UV offset. I film sono anche sovrastampabili in serigrafia. I settori di applicazione sono i seguenti: food packaging, luxury packaging, grafica, editoria e cartotecnica.

Il personale tecnico dell’azienda mette a disposizione le proprie conoscenze per garantire un’alta qualità di produzione e assistere il cliente attraverso una consulenza tecnica personalizzata. L’obiettivo di Plastigraf Trevigiana è di ottenere un imballaggio idoneo per lo specifico utilizzo del prodotto finale, progettato su misura e in linea con un mercato in piena evoluzione.