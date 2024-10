ERA Talks – Factory: incontri informali sulla tecnologia rotocalco

L’European Rotogravure Association (ERA) ha annunciato il lancio di “ERA Talks Factory”, una serie di incontri pensati per riunire esperti del settore in un ambiente informale, e offrire ai professionisti l’opportunità di scambiarsi idee, acquisire nuovi punti di visita ed esplorare applicazioni attraverso presentazioni ed esperienze pratiche.

Ogni evento vedrà la partecipazione di 2-3 leader del settore che condivideranno le loro ultime scoperte e soluzioni innovative. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire gli argomenti presentati con una visita diretta a una fabbrica, per vedere la teoria messa in pratica. Gli eventi offriranno anche preziose opportunità di networking, consentendo ai partecipanti di entrare in contatto con altri membri ERA e ospiti speciali invitati dall’azienda o dalla fabbrica ospitante.

La struttura degli eventi include un incontro serale il primo giorno, in un ambiente informale dove i professionisti potranno socializzare. Il secondo giorno sarà dedicato alle presentazioni approfondite al mattino, seguite da una visita alla fabbrica, che si concluderà nel primo pomeriggio.

Partecipare a questi eventi sarà importante per conoscere le ultime tendenze e sfide nei settori correlati alla rotocalco. Le sessioni offriranno un’analisi profonda di problematiche specifiche grazie a discussioni guidate da esperti e applicazioni nel mondo reale. Inoltre, le opportunità di networking fornite aiuteranno a creare preziose connessioni che possono portare a nuove opportunità e collaborazioni.

Il primo incontro si terrà il 10 e 11 ottobre 2024 presso Janoschka a Kippenheim, in Germania, e la partecipazione è limitata ai membri ERA ed è gratuita.