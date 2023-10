Bobst Bielefeld ha aperto le iscrizioni per l’open house 2023, che si svolgerà il 26 ottobre. L’evento prevede un’intera giornata di dimostrazioni e discussioni approfondite presso il Centro di formazione BOBST e il Centro di competenza a Bielefeld, in Germania. Con l’obiettivo di ampliare i limiti degli imballaggi, della sostenibilità e dell’innovazione, questo evento presenterà le principali scoperte tecnologiche nella stampa flessografica CI.

In linea con il tema dell’evento “Scoprire il futuro dell’imballaggio flessibile”, i visitatori potranno assistere all’evoluzione della macchina da stampa flessografica BOBST VISION CI, progettata per adattarsi perfettamente alla forte richiesta di sostenibilità. Sarà dimostrata la capacità della macchina di stampare lavori in carta e con il rivoluzionario supporto ad alta barriera BOBST oneBARRIER.

BOBST è pronta a ridurre in modo significativo gli scarti contenendo il consumo di energia e riducendo la produzione di materiali

Attraverso l’innovazione e la collaborazione con partner strategici, Bobst Bielefeld sta affrontando la crescente domanda del mercato di imballaggi a base di carta e fibre e la crescente preferenza per gli inchiostri a base acqua nella stampa flessografica CI. Questo evento vuole sottolineare il ruolo vitale delle soluzioni di imballaggio cartacee efficienti e di alta qualità per soddisfare le richieste in evoluzione dei proprietari di marchi.

I visitatori conosceranno meglio l’esperienza di BOBST, esplorando le tantissime applicazioni sostenibili emergenti che utilizzano supporti in carta, mono-materiali progettati per la riciclabilità e inchiostri a base acqua. L’evento includerà due dimostrazioni sulla VISION CI, che stamperà campioni in carta di alta qualità con un cambio lavoro preciso e rapido.

“Non vediamo l’ora di accogliere stampatori e trasformatori il 26 ottobre”, ha affermato Marco Carrara, Technology Sales Director CI flexo di BOBST. “Durante l’open house dimostreremo che la giusta tecnologia può fare la differenza nel supportare il successo, e la nostra macchina da stampa flessografica VISION CI può davvero fare questo. Operiamo in un mondo in cui la domanda di sostenibilità della produzione è in crescita, ma questa non si può ottenere a scapito della qualità, della precisione o della velocità. La pressione è alta ed è qui che l’esperienza di BOBST, nel combinare tecnologia, innovazione e servizi, brilla davvero”.

La registrazione per l’open house Bobst Bielefeld è possibile a questo link.