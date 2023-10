Carton Group, gruppo tedesco leader nel settore degli imballaggi e controllata della società di investimenti Waterland, ha annunciato oggi il completamento del suo rifinanziamento. Questo investimento serve come leva strategica per la crescita futura e rafforza la solidità finanziaria dell’azienda. I fondi forniti consentiranno a Carton Group di investire in nuove tecnologie, espandere le linee di prodotti e posizionarsi per la prossima fase di crescita sia a livello nazionale che internazionale. Il finanziamento comprende anche una linea di acquisizione che Carton Group utilizzerà per implementare la pipeline di M&A e per promuovere ulteriori progetti di crescita.

Completata l’acquisizione di Europoligrafico

Carton Group ha completato con successo l’acquisizione annunciata a luglio 2023 di Europoligrafico, rinomato fornitore italiano di soluzioni di imballaggio innovative e di alta qualità. Europoligrafico rafforza così la posizione di Carton Group sul mercato europeo, con un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro e 210 dipendenti in due siti produttivi. Si tratta di un ulteriore passo avanti per far diventare Carton Group leader europeo della qualità e dell’innovazione nel settore dell’imballaggio.

Andrea Wildies, CEO di Carton Group, ha dichiarato: “Con il rifinanziamento e il completamento dell’acquisizione strategica di Europoligrafico stiamo perseguendo con coerenza il nostro percorso di crescita sostenibile. Questi sviluppi non solo confermano la qualità del nostro lavoro, ma sottolineano anche la fiducia nella visione dell’azienda e nella nostra capacità di plasmare il mercato, creando valore aggiunto sostenibile per i nostri clienti”.

I dettagli sulle condizioni di finanziamento e i dettagli finanziari della transazione non saranno resi noti.