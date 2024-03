Nuova campagna di comunicazione per Viscom Italia

Viscom Italia, la più importante manifestazione dedicata all’intera filiera della comunicazione visiva, torna a Fiera Milano Rho dal 16 al 18 ottobre 2024, pad. 8/12. Alla sua 35ª edizione, Viscom Italia si conferma il principale hub internazionale per i protagonisti del settore: una piattaforma dove impresa e formazione professionale si incontrano, diventando luogo privilegiato per il business e l’innovazione.

Una nuova veste grafica, ideata e realizzata dallo studio internazionale di design Leftloft, mette in scena un mondo sospeso tra immaginazione e pragmatismo. Dream It: un invito a lasciarsi trasportare dal sogno, da quella visione indefinita in cui i professionisti della comunicazione visiva vedono il nascere di un’intuizione per creare il loro prodotto. Make It: una buona idea necessita di conoscenza, tecnologia, strumenti, supporti per essere realizzata e personalizzata grazie alle soluzioni presenti in fiera. Al centro l’identità forte del logo di Viscom per rimarcare come la manifestazione sia il polo di attrazione per tutti gli stakeholder del mercato. Una piattaforma di comunicazione, formazione e scambio reciproco. Tra gli obiettivi del trade show, infatti, c’è quello di generare cultura, incentivando la condivisione di idee, strategie e prospettive, talvolta disruptive, per raccontare la creatività contemporanea.

La campagna vendita è in pieno fermento e vede confermati importanti key player del mercato, oltre alla iscrizione di nuovi brand internazionali che hanno scelto la fiera per presentare i loro prodotti e sviluppare nuove sinergie e opportunità di business. Partecipare a Viscom Italia significa conoscere le ultime tendenze del mercato, incontrando un pubblico di alto profilo e competente: clienti, partner, distributori si danno appuntamento per sviluppare occasioni di networking e relazioni commerciali.

“E’ qui che gli addetti ai lavori si danno appuntamento per conoscere da vicino l’universo della comunicazione visiva in tutte le sue sfumature, dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager Viscom Italia. Stiamo creando un appuntamento che vuole mettere in evidenza le novità tecnologiche e i nuovi mercati, creando veri momenti di approfondimento e fruibilità immediata dei contenuti. Viscom Italia è in grado di offrire tutto questo grazie al dialogo continuo e attento con i suoi interlocutori di riferimento, interfacciandosi costantemente con i professionisti del settore per offrire loro un servizio su misura e rispondere alle esigenze delle aziende”.

La manifestazione si animerà ancora una volta con una proposta merceologica ampia e trasversale che tocca tutti i comparti del mercato: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Tampografia – Promozione tessile – Ricamo – Incisione – Laser – Digital Signage – Ledwall – Labelling –

Packaging – Visual Merchandising.

Come ogni anno la fiera si arricchisce di progetti sperimentali destinati alle tecnologie e all’innovazione, e adatta lo spazio espositivo per accogliere e guidare il visitatore in un percorso esplorativo in grado di rispondere tanto alle esigenze dei creativi, quanto a quelle dei tecnici e della brand industry.

Lo spazio espositivo si arricchisce di un nuovo progetto dedicato all’arredamento e agli allestimenti per valorizzare materiali, e superfici decorate su diversi ambienti quali hotellerie, showroom di lusso e travel retail. Rinnovare, riqualificare, rimettere a nuovo sono gli elementi espressivi per descrivere lo stesso fenomeno: la trasformazione di spazi e ambienti giocati sulla scelta di soluzioni creative accattivanti e distintive. Seguendo percorsi progettuali multiformi, architetti, interior decorator, allestitori potranno sperimentare le diverse suggestioni.

Cuore pulsante di cultura e formazione sarà l’affermato programma dei Viscom Talks, uno spazio che verrà animato da seminari, incontri e workshop interattivi tenuti da esperti e opinion leader del settore. Il filo conduttore sarà una lettura variegata di come le soluzioni della comunicazione visiva si adattano ai diversi mercati del design, pubblicità, architettura, interior decoration, retail, moda e packaging.

Sono aperte le iscrizioni al concorso internazionale DIVA – Display Italia Viscom Award, organizzato in collaborazione con la rivista Display Italia. Creatività, innovazione e design sono le parole chiavi per realizzare i futuri display per il punto vendita. Possono partecipare al concorso i produttori di materiali P.O.P., studi di progettazione, agenzie creative e aziende committenti nelle seguenti categorie in gara: soluzioni espositive durevoli, soluzioni espositive non durevoli, dispositivi di Digital Signage, Packaging, Shop Fitting, Retail design, Shelf Design e nuove proposte.

Call for participation anche per Elementaria, la mostra di prototipi di hi-design concepita per presentare un nuovo modello di business declinato alla produzione di arredi espositivi per l’industria di marca, che mette in relazione importanti studi di architettura al livello internazionale con i distributori di materie prime.

Per diffondere l’importanza delle soluzioni tecnologiche a tutto il mondo dei creativi, agenzie di pubblicità e designer, Viscom Italia sarà partner dei Festival internazionali dedicati alla comunicazione visiva e grafica che si terranno in primavera a Milano e Napoli.