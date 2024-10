Elitron e i suoi ultimi sistemi di taglio multifunzione studiati per tutte le specifiche esigenze di finitura dell’industria grafica.

Un’ampia gamma di utensili, tra cui il brevetto DL45: Lama V-Cut con inclinazione a 90° che permette il taglio in una sola passata di materiali compatti in cartone e nido d’ape.

Ci sarà il NUOVO software di prestampa KLICK VIEW di Elitron per l’automatizzazione del processo di prestampa. Il sistema proietta e piazza i file di stampa in modo accurato su oggetti 3D, consentendo di visualizzare prodotti personalizzati e salvare il nesting, per poi andare in stampa. Una simulazione avanzata del risultato finale in anteprima.



Elitron mostrerà un workflow completo dalla prestampa, alla stampa, usando Printa, per poi passare al taglio usando la NUOVA Kombo THC con ben 2 teste di taglio multi-utensile che permettono anche lavorazioni differenti, su diversi materiali, sulla stessa area e nella stessa sessione di lavoro. Massima versatilità e tempi di produzione sensibilmente ridotti. Inoltre, il sistema brevettato Seeker System riconosce le immagini stampate e carica automaticamente il file di taglio.

Verrà presentata anche la realtà aumentata di Elitron, il Stressless Working Technology, ideale per il nesting immediato. Da non perdere per coloro che non conoscono questa esclusiva tecnologia che consente maggior rapidità di produzione e ottimizzazione della resa del materiale.

Viscom sarà la giusta occasione per vedere in azione il nuovo sistema multifunzione Spark: sistema di taglio compatto a conveyor, pronto per stupire e andare oltre le aspettative.

Tutti i sistemi Elitron sono inoltre dotati dell’innovativo sistema EPMS, Elitron Power Management System, capace di ridurre il consumo energetico fino al 50%.