Liyu conferma la partecipazione a Viscom 2021 affermandosi tra i big player della visualcom italiana con la sua vasta gamma di sistemi di stampa e taglio contraddistinti da prestazioni industriali. “Dopo due anni senza eventi in presenza, riteniamo più che mai fondamentale essere presenti in fiera. L’appuntamento a Viscom non è solo un’occasione di incontro e confronto con clienti e operatori, ma un forte segnale di fiducia nella ripresa di tutto il comparto”, afferma il management di Liyu Italia. Dall’ultimo Viscom, l’avanzata di Liyu nel mercato italiano è proseguita su più fronti: presentazione di nuove tecnologie, potenziamento del network commerciale e numerose installazioni, tanto da raggiungere anticipatamente, già nel primo semestre 2021, l’ambizioso traguardo dei 100 sistemi venduti posto per fine anno.

Un obiettivo che Liyu intende quindi superare anche grazie alla strategia commerciale basata sul progressivo ampliamento della rete distributiva. Proprio nell’ottica di assicurare la massima prossimità ai clienti, Liyu Italia ha siglato accordi di collaborazione con realtà d’eccellenza sul territorio nazionale che saranno presenti in fiera al fianco del team Liyu.

Ai visitatori della fiera in cerca di innovazioni tecnologiche, lo stand Liyu offrirà un ampio range di soluzioni dedicate ai mercati del visual e della cartotecnica, oltre a interessanti novità per la stampa della pelle e a un inedito sistema per la decorazione del vetro. Tra le tecnologie in mostra le nuove ibride della serie Q2 e Q2 Eco con tecnologia Led, estremamente compatte e dal design avanguardistico. Per la stampa in piano, le flatbed caratterizzate da qualità, precisione e produttività, tra cui le nuove KC Led 3020 con teste Konica Minolta e KC-R Led 2512 con teste di ultima generazione Ricoh Gen 6. Completano l’offerta le stampanti roll to roll da 3,2 metri con tecnologia ecosolvente e UV Led della serie PCT 3020, dotate del sistema di tensionamento per la stampa di materiali in bobina. Di recentissima presentazione i plotter da taglio piani della serie Platinum Q-Cut dotati di frese, cordonatore e taglio oscillante con cambio automatico degli utensili. Per la prima volta in fiera anche il nuovo plotter da taglio Q-Offset, ideale per la prototipazione e la produzione di imballaggi di piccolo formato, ma anche di etichette, biglietti da visita, materiale magnetico e POP.

Come da tradizione, tutti i sistemi Liyu presenti allo stand saranno impegnati in sfidanti dimostrazioni live per l’intera durata della manifestazione, durante la quale clienti e prospect avranno la possibilità di toccarne con mano l’estrema versatilità e le innumerevoli potenzialità applicative.

LIYU VI ASPETTA A VISCOM 2021 – PAD. 8 – STAND: D22 – C21 – C25