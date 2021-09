Guandong a Viscom con novità corporate e prodotti inediti

Guandong conferma la partecipazione a Viscom 2021 dove verranno presentate novità corporate e prodotti inediti in anteprima italiana, con un allestimento di grande impatto in linea con l’anima green che contraddistingue lo Specialista delle Specialità. “Da sempre il dialogo con gli attori della filiera è alla base del nuovo approccio al mercato e l’appuntamento di Viscom rappresenta un importante momento di incontro e confronto con operatori, partner e utilizzatori in ottica di collaborazione, creatività e visione futura”, commenta Daniele Faoro – Team Principal di Guandong.

Durante questi mesi in cui gli eventi non potevano essere organizzati, Guandong ha sempre tenuto vivo il dialogo con i suoi interlocutori implementando nuovi tools, tra cui il catalogo digitale interattivo MM21 Collection, la App, da cui è possibile accedere a una vastissima gallery di immagini e video, fino al progetto Sample Kit, un’ulteriore novità destinata a rivoluzionare il concetto dei tradizionali campionari. Al tempo stesso il reparto R&D ha lavorato ininterrottamente, concentrandosi su tre fronti: l’evoluzione di prodotti già esistenti ripensati per nuove applicazioni; l’ampliamento della gamma con soluzioni basate sulla Nanotechnology per la messa a punto di prodotti inediti destinati sia agli operatori del settore, sia al mondo B2C e industriale; lo sviluppo di materiali e processi eco-friendly che rispondono a un’esigenza sempre più diffusa.

In linea con questa strategia, durante la manifestazione allo stand Guandong sarà possibile assistere a dimostrazioni di stampa totalmente green, realizzate su impianti di nuovissima generazione che utilizzano inediti inchiostri resinati a base acqua, totalmente inodore e atossici. Questi inchiostri permettono la decorazione di supporti e materiali ideali per il rivestimento di pareti, oggetti e complementi d’arredo destinati ad ambienti anche particolarmente delicati quali ospedali, scuole, ma anche pubblici esercizi e abitazioni private.

Tra le novità di prodotto che Guandong presenterà in anteprima a Viscom, i materiali della nuova gamma nata dal piccante concetto del Wall Dressing. Supporti che si sposano con qualsiasi esigenza di personalizzazione verticale, liberando la fantasia a infinite applicazioni, sia in ambito promozionale, sia di interior decoration. Soluzioni intercambiabili che permettono di vestire e rivestire le pareti in pochi minuti, contraddistinte dalle texture più diverse, ma tutte in grado di coniugare semplicità, rapidità di applicazione e rimozione, sicurezza e soprattutto l’anima environment-friendly.

In ambito corporate, la kermesse milanese sarà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova divisione aziendale Mr Magnus, che prende il nome da una delle linee di punta di Guandong. La nuova business unit, con sede a Peschiera Borromeo, si occuperà in particolare della produzione e della distribuzione di fogli per la stampa laser, offset e serigrafia. In linea con la storica tradizione di Caledonia prima e di Guandong a seguire, Mr Magnus tratterà supporti realizzarti in resine compound, multilayer e magnetizzate. Il tutto in conformità con le vigenti norme CEE, Reach, Rohs, EN 71/3.

GUANDONG VI ASPETTA A VISCOM – Pad. 8 – Stand: F25/G28