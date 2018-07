Lic Packaging investe nella stampa digitale su cartone ondulato

Lic Packaging, leader in Italia nella progettazione e produzione di soluzioni di packaging e display in cartone ondulato, investe nella tecnologia digitale scegliendo la nuova macchina da stampa HP Page Wide C500.

La macchina HP rivoluzionerà la stampa su cartone ondulato portando in questo mondo flessibilità, nuove opportunità e maggiore sicurezza grazie agli inchiostri food-safe a base acqua.

“Con questo grande investimento” afferma Piero Bertoldo, Presidente di Lic Packaging “andremo a completare la capacità tecnologica e produttiva di Lic in quanto la stampa digitale si aggiunge alle nostre proposte di stampa flexo e offset”.

Dal punto di vista tecnico la nuova stampante digitale è in grado di stampare direttamente su cartone ondulato – dall’onda F all’onda BC – garantendo un’ottima qualità grazie alla risoluzione di 1200 dpi e ad 1 milione di augelli.

“I plus della stampa digitale sono infiniti. Da oggi i nostri clienti potranno usufruire dei benefit competitivi di questa tecnologia. Lic infatti ha installato questa macchina per gestire le nuove richieste da parte dei brand: lanci con tempistiche veloci, contenuti multimediali e campagne marketing creative e sempre più differenziate e customizzate a seconda del target” afferma Cristina Bertoldo, CEO di Lic Packaging. “Grazie alla versatilità di questa tecnologia è possibile stampare packaging con centinaia di grafiche differenti in un unico lotto di produzione. Grazie ai sistemi di HP, inoltre, è possibile migliorare la tracciabilità del prodotto e avere un migliore sistema di anticontraffazione” continua Cristina Bertoldo.

Uno dei plus fondamentali di questa nuova tecnologia implementata da HP, oltre alla velocità di 75 metri lineari al minuto, sono gli inchiostri a base acqua con i quali è possibile stampare il packaging dedicato al mondo del food in totale sicurezza. Questi inchiostri sono stati approvati dalle maggiori multinazionali e dalle più restrittive regolamentazioni internazionali.

Lic Packaging può così usufruire della nuova tecnologia digitale per tutte le sue 4 linee di prodotto, che comprendono: packaging primario, secondario, da trasporto e display per il PDV. “La macchina è già stata installata presso il nostro sito produttivo e sono in corso i primi Trial con i nostri maggiori clienti. Ci auguriamo che presto tutti i brand possano giovare delle nuove opportunità della Digital Printing e dei vantaggi innovativi offerti da Lic Packaging” conclude Piero Bertoldo.