Le nuove soluzioni ‘Pack-in-Store’ di Ranpak per gli imballaggi in-store

Ranpak, leader mondiale nella produzione di sistemi di imballaggio ecosostenibili a base di carta, lancia una nuova opzione per i commercianti al dettaglio: le soluzioni ‘Pack-in-Store’, ora disponibili nei mercati EMEA.

Ultimamente, il mondo del retail ha dovuto adeguarsi ai grandi cambiamenti nelle abitudini d’acquisto dei consumatori. Luc Smeets (Responsabile Marketing EMEA di Ranpak) ha evidenziato che Ranpak ha osservato per la prima volta anche l’emergere di un altro cambiamento: la domanda di sostenibilità da parte dei clienti. “Come fornitori di soluzioni di imballaggio per l’e-commerce e le catene di fornitura industriali, notiamo che sia i venditori online sia i dettaglianti si trovano di fronte a un panorama commerciale in rapido cambiamento e necessitano di soluzioni di imballaggio più sostenibili.

Le recenti previsioni di Forrester confermano il trend, che tutti stiamo osservando, circa l’importanza dell’economia circolare per le attività retail. La società di analisi, inoltre, evidenzia le crescenti aspettative in merito alla gestione dei resi1. Entrambe le questioni rimandano direttamente alla reputazione del marchio e all’esperienza del cliente come fattori chiave per i prossimi anni e, in questo contesto, un imballaggio più efficiente può sicuramente aiutare.”

I commercianti al dettaglio in tutto il mondo stanno lavorando per attrarre i consumatori tramite una migliore pianificazione e l’invio di messaggi di testo e garantendo operazioni più efficienti e sostenibili. Sfruttare al meglio lo spazio disponibile è un fattore importante e può includere opzioni come l’acquisto online con ritiro in negozio. L’esperienza in-store è comunque ancora fondamentale: circa il 62% degli acquisti in negozio può essere attribuito all’impulso,2 quindi l’ottimizzazione delle operazioni nei punti vendita e la garanzia di sostenibilità brand-friendly fanno una grande differenza.

Luc Smeets: “I clienti che acquistano in negozio vogliono ricevere alla cassa una soluzione di imballaggio veloce, efficiente, sostenibile e biodegradabile al 100%. Dal punto di vista del commerciante è importante non dover disporre di diversi tipi di imballaggi che occuperebbero spazio prezioso. Le nostre nuove soluzioni Pack-in-Store risolvono entrambe queste sfide.

“Ranpak vanta un’ampia esperienza in ambienti di imballaggio industriali e online e ha ideato nuove soluzioni per la vendita al dettaglio. Pack-in-Store si integra facilmente in qualsiasi ambiente retail esistente, offrendo una soluzione semplice, economicamente conveniente e dall’ingombro ridotto. La protezione in carta al 100% evita di utilizzare i tradizionali prodotti a bolle d’aria in plastica. Questa nuova gamma di prodotti riflette il nostro focus sull’innovazione orientata alla crescita, oltre al nostro impegno per soluzioni ecosostenibili che esprimono i valori che condividiamo con moltissimi clienti in tutto il mondo.”

Il feedback relativo al pre-lancio è stato molto positivo e ora Ranpak sta ampliando l’offerta affinché i commercianti nell’area EMEA possano garantire ai propri clienti imballaggi in linea con un’economia circolare. Pack-in-Store offre un’elevata protezione e risparmio in termini di costi rispetto, per esempio, al polistirolo e ai fogli a bolle d’aria in plastica, contribuendo a proteggere i prodotti e i margini di profitto.

Geami Wrap ’n Go™

L’innovazione Pack-in-Store più importante per l’utilizzo in-store è il converter Wrap ‘n Go™. Si tratta di un nuovo dispenser brevettato per il sistema di imballaggio Geami® che espande la carta kraft fustellata in una struttura protettiva a nido d’ape 3D, con la possibilità di combinarla con un foglio intercalare di carta velina. Wrap ‘n Go è sostenibile, modulare e semplice da utilizzare e non necessita di nastro adesivo o utensili da taglio. Un meccanismo di tensionamento auto-regolante brevettato migliora la performance e l’affidabilità rispetto alle offerte simili e rinforza la posizione di Ranpak come leader nel settore dell’avvolgimento con carta.

Ranpak Geami Wrap ‘n Go™: sistema di avvolgimento in-store semplice, modulare e di dimensioni ridotte con un’esperienza di disimballaggio superiore

Per il contesto retail sono disponibili altre tre valide opzioni:

Geami EX Mini è una comoda scatola dispenser progettata per espandere la carta kraft fustellata in una struttura protettiva a nido d’ape 3D. Il design della scatola arricchisce l’esperienza in-store, dimostrando direttamente ai clienti l’impegno per la sostenibilità di un marchio.

Geami Sheets è una piccola scatola Geami con carta kraft fustellata espandibile in una struttura protettiva a nido d’ape 3D. Una scatola offre fino a 140 m² di materiale avvolgente e può essere facilmente posizionata sotto un bancone.

FillPak Go™ è un sistema di imballaggio semplice ed estremamente efficiente per start-up o aziende a basso volume che necessitano di riempire gli spazi vuoti. Si integra facilmente in qualsiasi ambiente di imballaggio.