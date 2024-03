4Graph annuncia di aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere rilasciata secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici Kpi inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni” pubblicata dall’Ente nazionale di unificazione (Uni) e rivolta alle organizzazioni sia pubbliche che private. Un riconoscimento che premia il costante impegno della tipografia online nel promuovere una cultura aziendale inclusiva e rispettosa delle pari opportunità. Da sempre, infatti, 4Graph opera secondo un modello di business virtuoso, adottando un approccio etico nei confronti di collaboratori e clienti, basato sul pieno rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance) in ogni ambito della propria attività.

“La Certificazione per la Parità di Genere è il risultato delle misure implementate in questi anni per promuovere un ambiente lavorativo equo per tutti i nostri collaboratori, massimizzando le opportunità di crescita”, spiega Biagio Di Mambro, amministratore di 4Graph. “Lavoriamo costantemente per favorire l’occupazione femminile, garantendo la parità in ogni contesto e creando condizioni che valorizzino le diversità”. Ad oggi in 4Graph le quote rosa superano il 35% dell’organico e ad esse viene garantito libero accesso a qualsiasi posizione aziendale, assicurando assoluta parità di trattamento salariale.

La certificazione, fortemente voluta da 4Graph, è frutto di un attento processo di audit, sia interni che esterni, mirati alla verifica della corretta e completa applicazione dei requisiti previsti dalla norma. L’analisi svolta dall’ente certificatore Bureau Veritas Italia S.p.A. ha tenuto conto, in particolare, di alcuni indicatori chiave, quali: cultura e strategia; governance; processi delle risorse umane; opportunità di crescita e inclusione per le donne; equità retributiva di genere; sostegno alla genitorialità e all’equilibrio tra lavoro e vita professionale.

L’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere rappresenta uno dei tasselli dell’articolato piano di sviluppo triennale avviato da 4Graph con l’obiettivo di diventare la prima tipografia online d’Italia 100% ecosostenibile. Tra i traguardi già raggiunti, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche dello stabilimento di Cellole, nel casertano, che ha permesso di ampliare la gamma prodotti. Inoltre, sono stati effettuati importanti investimenti destinati all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale a vari livelli con l’obiettivo di contribuire al costante efficientamento sostenibile della produzione attraverso un miglior utilizzo delle risorse, anche energetiche. Attività che nel 2023 hanno contribuito a un’importante crescita aziendale con un incremento del fatturato anno su anno di circa il 30% e il raggiungimento per la prima volta di un risultato a due cifre.