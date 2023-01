Dopo l’annuncio dello scorso 16 agosto 2022, Mondi ha completato l’acquisizione della cartiera di Duino vicino a Trieste, Italia, da Burgo Group.

Mondi progetta di investire circa 200 milioni di Euro nella conversione della macchina meccanica per carta patinata leggera già esistente nella cartiera in una macchina per cartone ondulato riciclato di alta qualità e dai costi competitivi con una capacità annuale di circa 420.000 tonnellate. La cartiera si trova nella posizione ideale per l’approvvigionamento di carta per il riciclaggio, per rifornire gli stabilimenti Mondi di soluzioni per cartone ondulato in Europa Centrale e in Turchia e per servire il mercato locale italiano in crescita. L’avvio della macchina convertita è atteso per il 2025.

“Siamo felici di dare il benvenuto alla cartiera di Duino nel Mondi Group e per l’opportunità che ciò rappresenta per la crescita della nostra attività di soluzioni di imballaggio. Ci impegniamo per il futuro a lungo termine della cartiera e riconosciamo il suo ruolo importante all’interno della comunità e il suo contributo all’economia locale”, afferma Markus Gärtner, CEO di Mondi Corrugated Packaging.

