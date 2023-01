Il primo semestre dei corsi di formazione organizzati dall’Associazione Italiana Scatolifici è dedicato alla formazione manageriale

ACIS Academy – il programma di formazione dell’Associazione Italiana Scatolifici – riparte nel 2023 con una serie di moduli dedicati agli imprenditori e ai manager delle aziende. I contenuti sono stati definiti in seguito a un sondaggio interno, che ha permesso di definire le esigenze formative più importanti per le imprese associate. I corsi si terranno in presenza presso Villa Valfiore, a San Lazzaro di Savena (Bologna), dalle ore 10 alle ore 18. Il calendario prevede:

Venerdì 27 gennaio: 1° giornata “Controllo di gestione”

Venerdì 3 febbraio: 2° giornata “Controllo di gestione” – Relatore: Mauro Putzu, Assocontroller

Venerdì 14 aprile: 1° giornata “Comunicazione e gestione dei rapporti familiari in azienda”

Venerdì 21 aprile: 2° giornata “Comunicazione e gestione dei rapporti familiari in azienda”

Venerdì 28 aprile: 3° giornata “Comunicazione e gestione dei rapporti familiari in azienda” – Relatore: Andrea Parlangeli, OSM

Venerdì 9 giugno: “Comunicazione e Marketing” – Relatore: Maurizio Crepaldi, Right Brain Communication

ACIS Academy è aperta a tutti gli scatolifici italiani (associati e non). Per dettagli e iscrizioni: segreteria@associazionecis.it