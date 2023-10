Nell’anno della celebrazione per i 150 anni di storia, non poteva mancare la consacrazione a Labelexpo 2023 dove Konica Minolta è stato uno degli attori protagonisti di questa grande evento, presentando al mercato tutte le sue soluzioni di stampa e nobilitazione digitale end-to-end. Approfondiamo il lancio della nuova AccurioLabel 400 nella video intervista realizzata in fiera con Antonio Maiorano.

Per celebrare il bello, inteso come stampa e nobilitazione di etichette e packaging, Konica Minolta ha scelto di presentarsi con uno stand di grande impatto, aperto e accogliente, suddiviso in aree tematiche, ognuna delle quali focalizzata sulle tecnologie per la realizzazione di diverse applicazioni. L’azienda continua a crescere nei mercati etichette e packaging con innovazioni che hanno l’obiettivo di aiutare stampatori e converter a gestire la trasformazione digitale. Ricordiamo che Konica Minolta è entrata nel mercato del label da soli 7 anni, e i passi compiuti in questi anni sono stati enormi, da un punto di vista tecnologico e della qualità di stampa, tanto da essere stata nominata brand leader nel 2021-2022 nell’ambito dei sistemi di stampa digitale di etichette in Europa con una quota mercato del 27% (Infosource).

“Con la produzione digitale di etichette ormai diventata una tecnologia mainstream, Labelexpo ha rappresentato un’opportunità perfetta per gli stampatori e i brand per visitare il nostro stand e vedere di persona come le loro ambizioni, la loro creatività e la loro visione possano essere accese attraverso le infinite possibilità di stampa per etichette e packaging che le nostre tecnologie offrono. I clienti ricercano efficienza, utilizzando processi più snelli e ottimizzati che gli consentano di migliorare i profitti. Lavorando insieme, costruiamo partnership strategiche a lungo termine con approcci personalizzati che portino a una scalabilità sostenibile, un alto grado di automazione e a una gestione end-to-end. Sviluppiamo un approccio multi-segmento, dal pre-stampa al post-stampa, che comprende anche nobilitazione e finitura, oltre che software e servizi”, ha commentato Sacha-Vittorio Paolucci, Responsabile Sviluppo Business Stampa Industriale di Konica Minolta Europe.

Favorire la cultura del digitale con una gamma di soluzioni complete per diversi settori

L’attenzione al mercato della stampa e all’intera filiera si coniuga per Konica Minolta in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e capaci di offrire al mercato, nei diversi settori di competenza e per le diverse applicazioni, prodotti e soluzioni che possono contribuire alla crescita profittevole delle aziende. Labelexpo, che da quest’anno ha allargato la propria offerta anche al mondo del packaging, è stata la vetrina ottimale per mostrare agli operatori di tutto il mondo il proprio potenziale con un ventaglio di soluzioni complete che partono dalla prestampa, stampa di etichette e commerciale, nobilitazione, cartone ondulato e ultimo arrivato il settore del tessile.

“Nonostante siamo il costruttore di macchine per la stampa industriale più giovane a essere entrato in questi mercati, sono diverse le novità che abbiamo presentato, l’ultima delle quali è la nuova AccurioLabel 400, la 4a generazione di macchine”, ha detto Toshitaka Uemura, Direttore Globale delle Strategie e Sviluppo del Business di Konica Minolta, giunto a Bruxelles per l’occasione.

L’ultimo anno è stato vissuto intensamente dal management di Konica Minolta poiché il lancio della nuova AccurioLabel 400 rappresentava un punto di svolta importante nelle strategie della multinazionale nipponica nel settore delle etichette. Ricordiamo l’anteprima alla quale eravamo presenti a metà 2022 a Madrid, poi il lancio in Italia lo scorso mese di marzo nello showroom di Konica Minolta Italia dove abbiamo avuto l’opportunità di vedere le prime etichette stampate con questa tecnologia sul nostro territorio. Una conoscenza, quella del mercato etichette, cresciuta nel tempo anche grazie all’esperienza acquisita con tecnologie come la AccurioLabel 190 prima e la AccurioLabel 230, una soluzione più compatta con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che è stata presentata a Labelexpo con finitura in linea e personalizzazione con tecnologia a getto d’inchiostro. Una macchina con la quale è possibile pensare di aprirsi nuovi mercati e differenziare la propria offerta, affrontando un investimento alla portata anche delle piccole realtà.

Parlare di etichette oggi significa ampliare il discorso alla nobilitazione, e questo Konica Minolta lo sa bene, avendo una partnership importante con MGI Digital Technology, grazie alla quale offre al mercato anche soluzioni per la nobilitazione di stampati a foglio ed etichette.

Due le soluzioni presenti sullo stand di Labelexpo, la prima era la MGI JETvarnish 3D Web Compact, una tecnologia ideale per gli stampatori di etichette che desiderano creare stampati prestigiosi per il classico e tanto ricercato effetto “wow”. Grazie a questo sistema è possibile applicare in un unico passaggio e grazie a un processo unicamente digitale, vernice UV, stampa a caldo, in piano o in rilievo, con dato fisso o variabile.

La seconda macchina di MGI era invece la Octopus Web, una nuovissima tecnologia per il taglio e la finitura digitale delle etichette autoadesive, grazie a testine a 4 assi dotate di lame di taglio.

Per quanto riguarda le soluzioni software, Konica Minolta ha presentato AccurioPro Flux Label Impose e Accurio Pro Dashboard che consentono di gestire i sistemi end-to-end rendendo i processi di stampa più snelli ed efficienti.

Sebbene Labelexpo sia la fiera del mondo label, da quest’anno l’offerta si è ampliata anche al packaging e Konica Minolta ha deciso di mostrare in funzione anche la soluzione Print-on-demand PKG-1300 dedicata al settore del cartone ondulato, per tutti quegli stampatori, converter e brand owner in cerca di soluzioni di stampa digitali in piccole tirature, che grazie a una tecnologia come questa possono ridurre tempi e costi.