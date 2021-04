Accordo Decosystem-Odesyo per la distribuzione del sistema Smijet® sul mercato italiano

Dominique Martin CEO della francese Odesyo e Tiziano Lastrucci, Ceo dell’italiana DeCoSystem hanno siglato un accordo di partnership tecnologica affidando a quest’ultima la distribuzione in esclusiva dello spettrofotometro intelligente Smijet® per i mercati delle etichette e del packaging in tutta Italia.

Il sistema combinato con una configurazione all-in-one, che integra due dei prodotti di punta delle due aziende, Smijet® e Sentinel, consentirà il controllo della consistenza del colore e dei difetti di stampa, per la prima volta su tutta la larghezza del web e sul 100% della produzione.

DeCoSystem di Calenzano (FI) è un’azienda fondata nel 2001 con lo scopo di sviluppare tecnologie di visione artificiale per il controllo di qualità dei prodotti stampati e decorati. L’azienda conta oggi più di 2000 installazioni in tutto il mondo. DeCoSystem garantisce un eccellente servizio al cliente offrendo un servizio tecnico reattivo, una grande esperienza grazie alla collaborazione con gli operatori di macchine da stampa e una grande flessibilità nell’integrazione in linea e nella personalizzazione del software.

Odesyo è un’azienda francese fondata con l’obiettivo di rivoluzionare il sistema di controllo del colore per la stampa industriale. Con 30 anni di esperienza nella colorimetria dei suoi fondatori, Odesyo domina i campi dell’ottica, dell’elaborazione delle immagini, dell’elettronica in tempo reale e della stampa offset e digitale. Grazie alla competenza del suo team di ingegneri, ogni prodotto, software e servizio è gestito internamente da Odesyo, dalla progettazione al processo di produzione.

Questa soluzione combinata di DeCoSystem e Odesyo, è unica nel suo genere e già pronta sul mercato.