Konica Minolta presenta la nuova serie AccurioPress C7100, macchine da stampa digitali a colori con tecnologie innovative in grado di cogliere le opportunità di business. Automazione intelligente, migliori opzioni di finitura, qualità impeccabile, funzioni avanzate in una infrastruttura durevole. Questi sono i vantaggi per i clienti, che possono far crescere la propria attività perché hanno a disposizione macchine che permettono di lavorare meglio.

Il nuovo toner Simitri V di Konica Minolta è eco-friendly e progettato per migliorare le prestazioni. Fusione rapida, efficienza energetica e bassa manutenzione sono le sue caratteristiche. I suoi risultati sono un’eccellente qualità di immagine su un’ampia gamma di supporti fino a 400 g/m2. Queste prestazioni, unite a una risoluzione di 3.600 dpi equivalenti x 2.400 dpi, permettono di ottenere risultati eccezionali anche durante i cicli di stampa più lunghi.

Funzioni avanzate

La possibilità di stampare in fronte-retro automatico su banner fino a 900 mm e la flessibilità di poter utilizzare supporti goffrati e testurizzati semplificano l’utilizzo della macchina: anche un solo operatore può gestire i lavori più complessi.

Automazione intelligente

Il sensore Intelligent Media IM-101 rileva immediatamente il tipo di supporto utilizzato e riduce significativamente i tempi di produzione. Allo stesso modo, l’Intelligent Quality Care Unit IQ-501 opzionale assicura in tempo reale l’uniformità della qualità del colore e un registro fronte-retro perfetto su ogni stampa. Non sono necessarie ricalibrazioni o ispezioni durante la fase di produzione e si possono stampare dati variabili comparandoli direttamente ai dati di scansione di IQ-501 grazie alla funzionalità d’ispezione in tempo reale. L’ispezione può rilevare variazioni su testo e immagini con regolazione immediata di registro e colore.

Livello avanzato di finitura

Come per tutti i prodotti AccurioPress, oltre alla produzione di opuscoli, alla pinzatura, alla rilegatura in brossura e con filo metallico, sono disponibili numerose altre funzioni e opzioni di finitura. TU-510 di Konica Minolta, la prima taglierina in linea a livello mondiale, introdotta con successo con la stampante di produzione per alti volumi C14000, è disponibile anche per AccurioPress C7100 Series. TU-510 è un’unità di taglio e cordonatura su quattro lati che permette finiture con margini al vivo per banner, opuscoli e inviti. Inoltre, dispone di un’opzione dedicata per la rifilatura dei biglietti da visita.

Ciclo di vita eccezionale

Affidabilità significa profitto. Tra le nuove tecnologie del motore di stampa sono stati introdotti un tamburo lubrificato di maggiore durata, doppi fili corona con pulizia automatica, una soluzione ottimizzata per il trasporto carta e un sistema di registro che migliora la compatibilità del supporto e la precisione dell’alimentazione.

AccurioPress C7100 Series è progettata per un ambiente di stampa reattivo in cui l’agilità della produzione è un fattore determinante. Dispone di differenti controller, prodotti da EFI, CREO e dalla stessa Konica Minolta per offrire la soluzione idonea alle esigenze del cliente.

Ottimizzare le aziende e far crescere il business

“Il lancio di AccurioPress C7100 Series rappresenta l’evoluzione dell’apprezzata C6100 Series. Grazie alle innovazioni prese in prestito dai nostri modelli top di gamma siamo riusciti a concentrare tecnologie avanzate in un corpo macchina compatto ma in grado di soddisfare tutti i bisogni del mercato. Negli ultimi 12 mesi abbiamo completamente rinnovato la gamma colore production printing e la C7100 rappresenta un altro traguardo importante nel nostro piano di espansione del portafoglio di offerte” afferma Federico Raviele, Product Manager di Konica Minolta Business Solutions Italia. “I nuovi modelli possono fare la differenza e dispongono di molte funzioni efficienti e facili da usare. Possono aiutare i clienti a ottimizzare l’azienda e a far crescere il business grazie alla creazione di applicazioni di valore”.

“Lavoriamo in partnership con i nostri clienti per aiutarli a dare nuova linfa vitale alla comunicazione grafica in un mondo in cui l’unica costante è il cambiamento. Noi di Konica Minolta vogliamo dare supporto alla trasformazione delle aziende dei nostri clienti, con strategie mirate in base al loro mercato di riferimento e al settore industriale. Per far ciò è necessario prevedere quali potrebbero essere i futuri sviluppi e trovare insieme la soluzione. Aiutiamo i nostri clienti a rispondere con agilità alle sfide di domani”, ha detto Edoardo Cotichini, Senior Manager Professional Print, Konica Minolta Business Solutions Europe.