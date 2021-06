IM GROUP, dal brand recentemente rilanciato, e noto sino a poco tempo fa come “Inkmaker Group”, ha annunciato il completamento di un’importante installazione in Europa occidentale.

Il progetto, guidato da Oliver Daulon, General Manager, Inkmaker France SARL / Area Sales Manager per IM GROUP, è stato completato a tempo di record da una squadra specializzata IM GROUP proveniente dalla sede principale di Torino, Italia.

“Quella di lavorare assieme durante questo periodo di severe restrizioni imposte dall’emergenza COVID-19 e nonostante questo, terminare il progetto in tempo rispettando tempi di consegna molto stretti, è stata una sfida estremamente stimolante per i nostri colleghi, capitanati da Enrico Mattiazzi, ma la loro attitudine positiva ha fatto sì che tutto procedesse senza intoppi a secondo i piani prestabiliti” ha spiegato Olivier.

Il progetto, che prevede la più avanzata tecnologia di dosaggio gravimetrico e volumetrico a base d’acqua, agitatori e stazioni di controllo qualità interconnessi tramite sistemi di trasporto flessibili, è stato reso possibile grazie all’interazione delle numerose marche e competenze di IM GROUP.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto e non vediamo l’ora di completare molti altri progetti con questo cliente”, ha concluso Christophe Rizzo, CEO EMEA/Americas, IM GROUP.