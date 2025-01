Al via le registrazioni per Packaging Première & PCD Milan 2025

I preparativi per l’edizione 2025 di Packaging Première & PCD Milan sono in pieno svolgimento: a pochi mesi dall’evento, si preannuncia un appuntamento ricco di novità, grazie alla notevole qualità degli espositori, a contenuti di valore e alle attività correlate alla manifestazione. Packaging Première & PCD Milan si prepara ad accogliere oltre 300 espositori e auspica la presenza di più di 8300 visitatori, battendo i numeri dell’edizione 2024.

Questa edizione sarà guidata dalla visione artistica di Andrea Filippi e Gabriele Moschin, esperti nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle loro opere, che presenteranno il concept “From AI to AI, dall’Intelligenza Artificiale all’Immaginazione Aumentata”. Il passaggio dall’Artificial Intelligence all’Augmented Imagination costituisce un vero cambio di paradigma, con particolare impatto nei settori del lusso, del packaging, del design e della moda. Mentre l’AI ha migliorato la nostra capacità di ottimizzare e automatizzare, l’Immaginazione Aumentata introduce una dimensione in cui la tecnologia avanzata si fonde con la creatività. A Packaging Première & PCD Milano 2025 natura, intelligenza e futuro si uniscono. Nel packaging, la profondità è sulla superficie: la natura è ovunque e richiama temi di sostenibilità, ricerca e sviluppo di materiali sempre più eco-friendly; l’intelligenza è lo strumento che spinge verso l’immaginazione.

Oltre allo spazio espositivo, Packaging Première & PCD Milan offrirà due sale dedicate a conferenze e tavole rotonde condotte da autorevoli relatori, protagonisti ed esperti del settore, che condivideranno il loro know-how su temi legati al packaging, al design, all’innovazione responsabile e ai materiali all’avanguardia. Verranno inoltre presentate le ultime tendenze, i case study più rivoluzionari e preziosi approfondimenti per aiutare i professionisti ad affrontare le sfide future e a cogliere le opportunità nel mercato del packaging deluxe.

Di particolare importanza, la quarta edizione dell’Avant-Garde Award, che invita gli espositori ma anche le aziende, le agenzie di design e branding, i produttori di materiali, i fornitori di packaging, le start-up e i designer a candidarsi per partecipare alla selezione dei progetti più innovativi dell’anno. L’iniziativa mira a premiare idee originali che possano ridefinire il modo in cui il packaging viene concepito. I progetti, valutati da una giuria di esperti altamente qualificati – che include Andrea Basile di BasileAVD, Giuseppe Salerno di Resistenza Type Foundry, Davide Mosconi di Auge Design, Alejandra Rubio di GUESS Europe, Anna Pellizzari di Materially, Barbara Del Curto di Making Materials, Federica Brumen di Comieco, Roberto Della Rupe di Machina Lonati e Plus4 – potranno essere candidati per una delle seguenti categorie: design, materiali innovativi e sostenibilità. I partecipanti possono inviare la candidatura per uno o più progetti innovativi entro e non oltre il 3 febbraio 2025.

Tutti i progetti scelti saranno esposti in una zona dedicata ad Avant-Garde, così da offrire ai visitatori l’opportunità di apprezzare le innovazioni proposte. Inoltre, per ogni categoria verrà individuato un vincitore, il quale riceverà un premio in sala conferenze e contestualmente avrà l’occasione di presentare il proprio lavoro.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il Design Hub, uno spazio dove è possibile incontrare agenzie specializzate nel packaging design per favorire un legame tra creatività e innovazione, arte e tecnica, stile e ricercatezza e stimolare la creazione di partnership e relazioni durature.

“L’edizione in programma a maggio 2025 promette di essere un’esperienza dove innovazione, design e sostenibilità si incontrano per ridisegnare il futuro del packaging. Non vediamo l’ora di accogliere tutti i visitatori e di esplorare insieme le nuove frontiere del packaging e del design, con una prospettiva sempre più orientata alla sostenibilità e all’eccellenza, grazie alla partecipazione dei migliori professionisti e delle aziende più innovative, che contribuiscono a rendere Packaging Première & PCD Milan un contesto dinamico e stimolante”, dichiara Lara Castagna, Head of Event Packaging Première & PCD Milan.

Per poter partecipare a Packaging Première & PCD Milan 2025 è necessario registrarsi a questo link.