Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) presenterà il suo fiore all’occhiello: il tavolo da taglio digitale Kongsberg C Series a Fachpack.

“Siamo felici di recarci a Norimberga per partecipare a Fachpack di quest’anno”, ha dichiarato Wim Brunsting, direttore vendite EMEA di Kongsberg PCS. “Con l’imponente Kongsberg C24 al centro del nostro stand di 48 mq, terremo dimostrazioni dal vivo per mostrare come il tavolo di finitura digitale e gli utensili in opzione consentano alle aziende del settore degli imballaggi di ottimizzare i flussi di lavoro e automatizzare la produzione. Si tratta di aumentare l’efficienza, dando al contempo a progettisti e operatori la libertà creativa di concretizzare le idee che guideranno il futuro delle loro aziende”.

Presso lo stand 638, padiglione 7A, il team di Kongsberg PCS dimostrerà come la complessità della finitura sia un ricordo del passato. “Abbiamo fatto tesoro di oltre 50 anni di esperienza tecnica e innovazione per offrire soluzioni digitali in grado di gestire anche i materiali più difficili, garantendo al contempo una precisione infallibile”, ha dichiarato Wim. “Kongsberg C24, come tutte le nostre soluzioni della serie C, semplifica l’automazione, può essere automatizzato per la movimentazione dei materiali, riducendo al minimo l’errore umano e migliorando efficienza e produttività”.

Kongsberg C24 combina un piano in acciaio con anima in alluminio a nido d’ape, un sistema di trasmissione a pignone e cremagliera e una mappatura dinamica del piano per offrire la massima precisione e uniformità di taglio. La velocità massima di 100 m/min e l’accelerazione fino a 1,7 G, unite a movimenti rapidi e precisi degli utensili, rendono possibile una produzione digitale di alta qualità, anche in presenza di scadenze rigide.

Wim ha dichiarato che, con tre giorni ricchi di informazioni e idee stimolanti, Fachpack di quest’anno sarà sicuramente un grande successo per Kongsberg PCS. “Non vediamo l’ora di incontrare i visitatori e di condividere con loro come i nostri ultimi sviluppi nelle soluzioni di finitura digitale possano aiutarli a dare vita ai loro progetti”, ha dichiarato.