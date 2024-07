L’azienda a conduzione familiare KOLBUS GmbH, con 249 anni di storia, ha avviato una procedura di insolvenza in auto-amministrazione per sfruttare le migliori opzioni di riorganizzazione e ristrutturazione offerte da tale procedura. Il Tribunale Locale di Bielefeld ha, pertanto, nominato l’avvocato Stefan Meyer (PLUTA Rechtsanwalts GmbH), esperto in ristrutturazioni, come Amministratore Fiduciario. L’azienda è assistita dal rinomato ed esperto Studio Legale Aderhold nell’attuazione della procedura; l’avvocato Maximilian Michelsen è stato nominato Procuratore Generale per integrare la Direzione con le necessarie competenze procedurali.

Da molti anni, KOLBUS è simbolo di stabilità e innovazione qui in Vestfalia orientale. “Il nostro attuale programma di produzione riflette esattamente questo aspetto e dimostra l’esperienza acquisita in tanti anni di storia”, spiega l’ Amministratore Delegato Wilfried Kröger. “Include nuovi sviluppi come la fustellatrice rotativa e il boxmaker, oltre alle nostre collaudate copertinatrici per la produzione di libri e packaging di lusso”.

Kröger sottolinea: “Il mercato per queste macchine esiste e l’interesse dei clienti è notevole, come ha dimostrato la Drupa (fiera di Düsseldorf) dello scorso maggio. I contratti stipulati in quell’occasione e successivamente saranno attuati regolarmente, senza alcun condizionamento da parte della procedura di autoamministrazione”

L’obiettivo dell’ auto-amministrazione è quello di riorganizzare con successo l’azienda, autonomamente, in una procedura giudiziaria ordinata. Alle condizioni date, questa procedura offre la flessibilità necessaria per una riorganizzazione sostenibile nell’interesse di dipendenti, creditori, fornitori, prestatori di servizi e clienti. Le attività di sviluppo, produzione e vendita continueranno invariate. Tale procedimento è volto a preservare l’azienda e i posti di lavoro. Tutti i servizi continueranno a essere forniti ai clienti con la consueta affidabilità anche durante la suddetta procedura.

“La nostra priorità assoluta è preservare l‘essenza dell’azienda e creare una base sostenibile per il futuro. Attraverso una ristrutturazione mirata e una stretta collaborazione con tutte le parti coinvolte, vogliamo garantire che l’azienda esca rafforzata dalla crisi e possa prosegure con successo la propria attività sul mercato a lungo termine”, afferma Michelsen.

Comunicato della Casa Madre Kolbus GmbH & Ko. KG

Il personale è già stato informato nonostante il periodo di ferie. Molti dipendenti lavorano in Kolbus da generazioni e hanno legami stretti con l‘azienda, quindi continueranno a sostenerla anche in questa fase di cambiamento.

“I nostri collaboratori sono il cuore della nostra azienda”, sottolinea Kröger. “Vorremmo ringraziarli per il loro duro lavoro, il loro impegno e la loro lealtà, anche a nome degli azionisti, che negli ultimi anni hanno supportato l’azienda con ingenti contributi”..

“Kolbus GmbH ha una lunga tradizione e una posizione consolidata nella Regione ed è un importante centro di lavoro. Questa è un’ottima motivazione, per tutte le parti coinvolte, per trovare buone soluzioni di riorganizzazione. Insieme al mio team, farò tutto il possibile per garantire il mantenimento dell’azienda e dei suoi posti di lavoro”. Ha dichiarato l’Amministratore Fiduciario e avvocato specializzato in diritto fallimentare e riorganizzazione Stefan Meyer, in una prima dichiarazione.

“Kolbus Italia – come anche le altre filiali del Gruppo – non è coinvolta nella ristrutturazione e continuerà la propria attività, come sempre. Questo processo si inserisce in un contesto di rinnovamento e ammodernamento della storica ditta di Rahden – con 249 anni di storia – cominciato nel 2018: da allora Kolbus si è concentrata sulle attrezzature per la produzione automatizzata di scatole per il packaging di lusso, imballaggi per la vendita al dettaglio, produzione di scatole in cartone ondulato, copertine per libri, quadranti per giochi. Con l’occasione, confermiamo il grande successo ottenuto da Kolbus a Drupa 2024 , in particolare con la BX Motion Pro per la produzione di scatole di cartone ondulato in piccole tirature con stampa a getto d’inchiostro e incollaggio in linea. Inoltre, Kolbus ha recentemente siglato la prima vendita in Europa della nuova fustellatrice rotativa modulare Kolbus RD 1155 con stampa flessografica a quattro colori”, commenta Tiziana De Gregorio di Kolbus Italia.