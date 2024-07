Emmepi Group, fornitore globale di soluzioni per la movimentazione del cartone ondulato con sede in Italia, ha confermato di aver recentemente completato l’acquisizione di Avanti Conveyors, azienda con sede nel Regno Unito.

L’obiettivo dell’acquisizione è di aumentare ulteriormente la presenza geografica produttiva di Emmepi Group, migliorando la sua capacità di offrire una soluzione totalmente integrata, allineandosi alle richieste dei clienti a livello globale.

La soluzione offerta da Emmepi Group prevede l’intera gamma di prodotti che va dalla logistica e movimentazione degli impianti alle periferiche, reggiatrici, avvolgitrici e soluzioni robotiche. Il gruppo beneficerà quindi di un ulteriore stabilimento di produzione nel Regno Unito, che consentirà crescita e investimenti nella fabbrica di High Peak. L’acquisizione comporterà una maggiore efficienza e aumenterà significativamente la quota di mercato del gruppo.

Fondata nel 2011, Emmepi Group dispone di numerosi stabilimenti produttivi in ​​Italia, situati a Perugia, Milano, Treviso e Novara. Avanti Conveyors opererà come una divisione di Emmepi Group. L’integrazione di Avanti Conveyors nel gruppo avverrà gradualmente e i cambiamenti saranno comunicati nei prossimi mesi.

“Questo è un annuncio molto importante per la nostra organizzazione e eleva ulteriormente la nostra posizione come fornitore leader di soluzioni per la movimentazione del cartone ondulato. I prodotti e i servizi offerti da Avanti Conveyors ci sono sembrati un’estensione naturale di Emmepi Group e crediamo di poter offrire un servizio implementato ai nostri clienti con questa acquisizione” , ha dichiarato Alessandro Bersanetti, Presidente di Emmepi Group.

David Williams, con la sua esperienza di 35 anni nel settore delle macchine per il cartone ondulato, lavorerà con l’attuale team manageriale composto da Simon Mander e Danos Damianou per integrare completamente la proposta e i prodotti dell’azienda Avanti Conveyors in Emmepi Group. David, oltre a divenire CEO della nuova divisione di movimentazione, continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo di GTS Europe.

“Unirsi a Emmepi Group in questa nuova sfida è più di un nuovo ruolo; è un viaggio che desidero intraprendere, guidando crescita e innovazione”, ha affermato David Williams, “Questa partnership rende il gruppo più grande della somma delle sue parti. Si tratta di una progressione naturale per entrambe le aziende e ci consente di assumerci la responsabilità complessiva del flusso di produzione presso i siti dei clienti. La domanda di automazione nel settore del cartone ondulato in questo momento è ai massimi livelli e ciò significa che siamo in una buona posizione per fornire ciò che i nostri clienti richiedono”.

“Alberto Fioriti, CEO di Emmepi Group, ed io abbiamo ritenuto che la vasta esperienza di David nel settore del cartone ondulato e le sue competenze nello sviluppo del business ci aiuteranno a rafforzare le partnership, sviluppare alleanze strategiche ed espandere la nostra presenza nelle vendite internazionali. Ha eccezionali capacità strategiche, comprovata efficacia operativa e una grande reputazione nel settore”, ha concluso Alessandro Bersanetti, Presidente di Emmepi Group.