Durst Workflow: raggiunto il traguardo delle 1.000 installazioni

Durst Group ha portato a termine la millesima installazione del software Durst Workflow. Un traguardo significativo che sancisce il raddoppio del numero di clienti attivi rispetto al 2022, confermando al contempo la continua crescita dell’azienda e il costante impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia per il settore della stampa.

Durst Workflow è la soluzione high-end per la gestione completamente automatizzata delle attività di prestampa e produzione. Compatibile con una vasta gamma di sistemi di stampa Durst, ma anche di altri produttori, questo software consente ai clienti operativi in diversi segmenti di mercato di sfruttare appieno le funzionalità delle proprie stampanti per rispondere a specifiche esigenze produttive.

“Siamo orgogliosi che oltre 1.000 aziende operanti in diversi settori abbiano scelto il software Durst Workflow per migliorare l’efficienza del proprio flusso di lavoro, automatizzando così le operazioni di prestampa e produzione. Questo testimonia la qualità dei nostri prodotti e l’impegno del nostro team di esperti che offre un supporto globale per assistere i clienti nel conseguimento di risultati eccezionali”, ha detto Michael Deflorian, Business Unit Manager Durst Software & Solutions.

Negli ultimi anni si osserva la tendenza a integrare sempre più funzionalità in un’unica piattaforma nelle tecnologie di gestione del flusso di lavoro. Di conseguenza, le soluzioni di workflow ricoprono un ruolo sempre più cruciale nel supporto delle attività di stampa, garantendo una gestione più efficiente e ottimizzata dell’intero processo.

“Durst Workflow è una soluzione completa basata su browser che permette di gestire facilmente l’intero flusso di lavoro dei PDF, consentendo un livello di efficienza e automazione superiore rispetto a prodotti stand-alone comparabili. Questo è ciò che rende unico questo software“, ha aggiunto Johanna Weber, Product Manager Durst Workflow.

La gestione ottimale delle risorse gioca un ruolo sempre più importante nell’impegno in ambito di sostenibilità profuso dalle aziende che operano nel settore della stampa, e Durst Workflow continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei clienti anche in ottica di contenimento dei consumi. Ad esempio, il modulo Ink Save riduce la quantità utilizzata di inchiostro fino al 35%, assicurando al tempo stesso un’eccellente precisione dei colori.

Inoltre, nel mondo odierno caratterizzato da ritmi sempre più sostenuti, l’usabilità intuitiva guidata da una tecnologia innovativa assume un’importanza fondamentale. Intuitivo e facile da usare, Durst Workflow consente anche ai non esperti di ottenere risultati di qualità professionale, ed è in continua evoluzione per garantire agli utenti un’esperienza sempre più user-friendly.

“Lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni disponibili sul mercato“, conclude Serge Clauss, Product Manager Durst Software & Solutions. “Il nostro software è progettato per ottimizzare e automatizzare i processi, rispondendo efficacemente alle richieste e agli obiettivi di crescita dei nostri clienti“.