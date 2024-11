Ipv Pack si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella categoria “Film banda larga stampa interna”.

La giuria, presieduta da Milena Torti – Project and Packaging Manager Pas􀆟ficio A􀆫lio Mastromauro GRANORO – ha scelto il packaging realizzato da Ipv Pack, in collaborazione con Poligrafica Veneta, per l’eccezionale pulizia del punto stampato e il pregevole gioco di luci e ombre della confezione Premier Cat Large Lamb 8KG, un sacco flat bottom con chiusura a velcro, tear notch, laser score e angoli arrotondati, realizzato in polipropilene mattato, laminato con poliestere metallizzato e polietilene bassa densità, estruso internamente.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver ricevuto il premio Best in Flexo 2024, un traguardo importante che riconosce la passione e la dedizione di tutto il nostro team. L’innovazione e la qualità sono i pilastri su cui si fonda la nostra azienda e occasioni come queste ci spingono a continuare sulla strada dell’eccellenza, insieme a partner di business che condividono i nostri stessi valori. Come Poligrafica Veneta, con la quale siamo felici di poter celebrare questo momento, dopo una collaborazione proficua che dimostra come, lavorando insieme, possiamo raggiungere risultati straordinari” . Dichiara Simone Palma CEO di Ipv Pack.

Ipv Pack opera dal 2004 nel settore del packaging. Dal 2017 si è dotata di uno stabilimento per il bag making che gestisce diverse linee a Carmignano di Brenta e, forte di una rapida espansione del business, ha aperto un sito anche in Serbia.

Con un fatturato 2023 di circa 30 milioni euro, un centinaio di dipendenti nella sede padovana, e una produzione 2024 con volumi in crescita del 20% rispetto all’anno precedente, l’Azienda è strutturata in tre business unit che si rivolgono al mercato del pet food, al settore della lavorazione carni, con imballaggi per salumifici e macelli, e ai prodotti human food, con soluzioni packaging pastorizzabili, sterilizzabili e microondabili.