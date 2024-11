Intergraf e FTA Europe, in collaborazione con Smithers hanno ufficializzato le date del prossimo evento esclusivo che si svolgerà a Bruxelles giovedì 10 aprile (pomeriggio) e venerdì 11 aprile (mattina), 2025, diventato negli anni un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore europeo degli imballaggi.

Il mercato europeo degli imballaggi continua a crescere all’insegna di innovazione e creatività, questa conferenza riunirà molti esperti per discutere argomenti chiave che stanno cambiando il settore, tra cui la sostenibilità per gli imballaggi, i materiali a contatto con gli alimenti, innovazioni nella progettazione dei prodotti, politiche dell’UE che hanno un impatto sul settore e progressi nella stampa di etichette.

Il programma comprenderà presentazioni e discussioni approfondite, con una piacevole cena programmata per giovedì sera, 10 aprile. Le sessioni finali si concluderanno venerdì 11 aprile, poco prima dell’ora di pranzo, offrendo ai partecipanti ampie opportunità di entrare in contatto con i colleghi e acquisire preziose informazioni.

Il rapporto sul settore europeo degli imballaggi

I partecipanti riceveranno anche questo esclusivo rapporto, preparato da Smithers che fornirà un’analisi di mercato dettagliata, evidenziando le ultime tendenze e i dati che hanno un impatto sul settore degli imballaggi. Il rapporto è incluso nel pacchetto della conferenza, ed è una risorsa importante per i professionisti di tutto il settore.

Questo evento fa parte della serie “Shaping the Future”, organizzata da Intergraf in collaborazione con Smithers, che analizza importanti sottosettori dell’industria della stampa europea. L’edizione del 2025, organizzata da Intergraf e FTA Europe, si concentrerà sulla crescente importanza degli imballaggi, a seguito del successo dell’evento del 2023, che ha riunito 120 partecipanti da quasi 20 paesi.

Sono disponibili opportunità di sponsorizzazione per le organizzazioni che desiderano entrare in contatto con i principali stakeholder del settore. Per maggiori dettagli sui pacchetti di sponsorizzazione, cliccare qui.