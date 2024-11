ALL4PACK EMBALLAGE PARIS, salone precursore di tutte le soluzioni sostenibili per l’imballaggio e l’intralogistica, ha chiuso i battenti giovedì 7 novembre. L’evento ha evidenziato il suo ruolo nell’innovazione e nella sostenibilità. Ha dimostrato l’impegno degli attori del settore verso soluzioni più responsabili, rafforzando al contempo il loro impatto economico e la loro importanza, sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso iniziative innovative e contenuti orientati al futuro, questo evento ha evidenziato l’importanza della transizione verso un modello sostenibile e le opportunità che offre alle aziende.

L’incontro di un settore

Nell’arco dei quattro giorni, questa edizione 2024 ha registrato un’affluenza di 27.303 professionisti, il 26% dei quali internazionali provenienti da 88 Paesi. Il 63% di loro era rappresentato da decision maker o prescrittori nel processo di selezione e acquisto delle soluzioni.

I principali mercati di utilizzo sono stati rappresentati: Food & Beverage (25%), Distribuzione e-commerce (14%), Multi-Industrie (13%), Trasporti/Logistica (8%), Beni Industriali (8%), Salute/Farmaceutica (7%), Bellezza/Igiene (5%). 1.022 espositori e marchi hanno presentato loro soluzioni concrete, nuove idee verso un impegno da parte di tutto il settore per un futuro più eco-responsabile.

Un salone incentrato sulle soluzioni sostenibili

Questo crocevia di tendenze ha fornito agli espositori una piattaforma ideale per presentare in anteprima i loro prodotti. Appuntamento imperdibile, gli ALL4PACK INNOVATIONS Awards hanno messo in luce soluzioni innovative, elogiate dai membri della giuria per la loro creatività e il loro impatto sull’industria del packaging. 7 innovazioni sono vincitrici nelle categorie: Riciclaggio, Riduzione, Riuso, Funzionalità e Utilizzo, Efficienza Industriale e Materiali Innovativi.

Momenti salienti della fiera

Per accompagnare gli operatori nella trasformazione del settore del packaging,

ALL4PACK EMBALLAGE PARIS ha offerto una serie di attività:

L’area ALL4PACK CONFERENCES ha scandito la manifestazione attraverso numerosi interventi di membri di federazioni, associazioni professionali, rappresentanti delle industrie utilizzatrici, ecc. Sembravano essere un vero e proprio indicatore dell’impeto che ALL4PACK EMBALLAGE PARIS vuole dare alla trasformazione del packaging. Tutte le conferenze saranno disponibili in replay.

L’area ALL4PACK CIRCULARITY ha riunito aziende con soluzioni che impattano sull’intera catena del valore dell’industria, nei settori del riciclaggio, del riutilizzo o dell’eco-design. Lo spazio ha messo in evidenza 22 start-up che offrono soluzioni agili per l’imballaggio e la manutenzione: nuovi materiali, contenitori riutilizzabili, alternative al film plastico… e che hanno saputo sensibilizzare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi.

L’area ALL4PACK INNOVATIONS è stata l’occasione per scoprire 24 innovazioni premiate nei settori della manifestazione. Lo spazio ha presentato anche i vincitori di altri concorsi rappresentativi delle tendenze internazionali ed europee:

L’Oscar dell’Imballaggio, SIAL Innovations, Emballé 5.0.

La prossima edizione di ALL4PACK EMBALLAGE PARIS si terrà a Paris Nord Villepinte dal 23 al 26 novembre 2026