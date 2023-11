Biagio di Mambro, amministratore di 4Graph spiega come la tipografia online stia utilizzando l’ IA per offrire ai clienti un ulteriore valore aggiunto.

Da oltre 20 anni 4Graph offre servizi di stampa online presentandosi con il claim “Stampa Facile, stampa felice”. L’implementazione dell’IA sta contribuendo a concretizzare ulteriormente la vostra mission?

Il claim nasce tanti anni fa dall’idea di offrire un servizio di stampa online ancora più facile, più intuitivo, ma soprattutto trasparente, con l’obiettivo di avere clienti soddisfatti, felici e quindi fidelizzati. La costante evoluzione tecnologica dei sistemi di stampa permette a chi fa il nostro mestiere di offrire prodotti tendenzialmente equivalenti da un punto di vista qualitativo. La differenza sta nel servizio che spazia dalla fruibilità della piattaforma all’assistenza, fino al prezzo, scontistiche incluse che secondo il nostro “mantra” sono senza asterischi.

Oggi l’Intelligenza Artificiale rappresenta una grande opportunità per offrire servizi a valore aggiunto, con lo scopo di differenziarsi sul mercato e di fidelizzare i clienti. Già da tempo abbiamo implementato sistemi di AI nei nostri processi produttivi, con vantaggi in termini di efficienza, rapidità riduzione degli sprechi e sostenibilità. E, ovviamente, l’ottimizzazione della produzione rappresenta già di per sé un plus anche per i nostri utenti. Negli ultimi mesi abbiamo ulteriormente potenziato l’utilizzo dell’IA in ottica di customer satisfaction, per rendere i nostri clienti ancora più felici.

In pratica quali sono le novità che offrite ai clienti grazie all’IA?

L’impiego dell’intelligenza artificiale offre interessanti opportunità, non solo in termini di efficientamento dei processi aziendali, ma anche di vantaggi per il cliente finale, tra cui la possibilità di una personalizzazione sempre più spinta del prodotto finale. Inoltre, la raccolta e l’elaborazione in tempo reale di grandi quantità di informazioni sul comportamento degli utenti ci consente di garantire un’esperienza di acquisto sempre più customizzata.

Sicuramente le novità più interessanti sono in ambito di Assistenza clienti. Le relazioni con il cliente che provengono da più canali (piattaforma online, chat, email, social, etc), vengono raggruppate e analizzate in modo rapido dall’IA. Ciò ci permettere di conoscere sempre più a fondo le singole necessità e anticipare le esigenze emergenti, offrendo un rapporto più familiare già a partire da una prima consulenza.

L’IA aiuta il cliente anche nella preparazione dei file di stampa?

I clienti possono usufruire di un controllo automatizzato che grazie all’IA facilita l’ottimizzazione e la verifica del file, rendendolo conforme alla stampa. Inoltre, questo primo passaggio viene ulteriormente potenziato dai nostri operatori esperti che, in caso di problematiche, intervengono prontamente per trovare la soluzione migliore.

A livello produttivo, in che termini l’utilizzo dell’IA efficienta i processi?

Il codice che abbiamo sviluppato utilizzando l’IA ci permette di gestire la coda dei lavori di stampa, ridurre sprechi e lavaggi, ottimizzare i formati, programmando accuratamente i lavori in base a eventuali urgenze. Si tratta di un codice basato sul machine learning, che si rigenera continuamente lavoro dopo lavoro, rendendo infinito il processo di ottimizzazione.

Inoltre, l’impiego dell’IA a vari livelli ci ha permesso di sgravare gli operatori da alcuni compiti manuali, beneficiando di un maggiore tempo disponibile da dedicare ad altre attività a valore aggiunto, come ad esempio un più capillare controllo della qualità a campione. Procedure che, ovviamente, creano ulteriori benefici per i clienti, alimentando un circolo virtuoso orientato a soddisfazione e fidelizzazione.

Quali ulteriori novità in ambito di IA state sviluppando?

Siamo lavorando su diversi fronti a partire dal tema della sostenibilità che permea tutta la nostra attività. Il nostro obiettivo di diventare la prima tipografia online 100% sostenibile può essere raggiunto ancora più velocemente grazie ai modelli di Intelligenza Artificiale che stiamo integrando nella nostra produzione per rendere i processi sempre più green. Inoltre, siamo in fase di fine tuning di un nuovo sistema IA per la gestione della logistica, sempre in ottica di servizio al cliente. Per quanto riguarda l’attività di marketing, certamente l’impiego dell’AI apre nuove frontiere nell’umanizzazione e nella personalizzazione dei messaggi, riducendo il gap tra negozio fisico e vendita online.