Nasce www.riciclabileconlacarta.it, un sito informativo che spiega a famiglie e consumatori l’importanza di acquistare prodotti e imballaggi in carta e cartone riciclabili.

Il riciclo parte da noi cittadini quando facciamo la spesa acquistando oggetti e imballaggi in carta e cartone riciclabili e, dopo l’uso, li gettiamo nel bidone della raccolta differenziata della carta. Prosegue con la raccolta dei rifiuti da parte del nostro Comune, che li consegna a centri specializzati che li puliscono da eventuali materiali impropri e li consegnano alle cartiere che effettuano il riciclo e producono nuova carta e cartone, pronta per essere trasformata nuovamente in oggetti e imballaggi.

Carta e cartone sono i materiali d’imballaggio più riciclati al mondo. Nel 2020 ne è stato riciclato l’87%, più di qualsiasi altro materiale e in anticipo di 10 anni sull’obiettivo UE dell’85% al 2030.

Ma come distinguere i prodotti riciclabili? Ma tutto è 100% riciclabile? Questi ed altri quesiti vengono chiariti nel sito www.riciclabileconlacarta.it

“Con questo strumento” – evidenzia Guido Burco, Presidente di Aticelca – “vogliamo coinvolgere le famiglie italiane, comunicare l’importanza del riciclo e dare certezza di poter gettare nel bidone della carta i prodotti e gli imballaggi che arrecano il marchio Riciclabile con la carta – Aticelca ® 501”.Aticelca è anche sul canale Instagram @aticelca dove vengono messi in vetrina oggetti e confezioni già presenti sullo scaffale con marchio Aticelca ® 501.

*I cittadini italiani sono sempre più consapevoli dell’importanza del riciclo e del fatto che parte dalla scelta giusta al momento di fare la spesa. Il 55% dei cittadini italiani dichiara infatti di volere imballaggi riciclabili (Fonte: GfK – WhoCaresWhoDoes 2020) ed una percentuale altissima di giovani consumatori, ben l’83%, è disposto a pagare di più per imballaggi sostenibili (Fonte: Boston Consulting 2021). Per il 57% dei cittadini carta e cartone sono gli imballaggi preferiti perché più facili da riciclare (Fonte: Toluna per Two Sides 2020).