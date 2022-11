Inaugurata la nuova sede di Vanguard Europe a Bressanone

All’interno del Durst Kraftwerk è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede di Vanguard Europe, filiale europea della statunitense Vanguard Digital Printing Systems, acquisita da Durst Group nel 2020, e leader in America con una produzione di oltre 200 sistemi di stampa digitale all’anno. All’interno degli oltre 5.300 m2 del Durst Kraftwerk, adiacente all’headquarter Durst di Bressanone, trovano ora spazio la sede centrale, gli impianti produttivi e il nuovo Customer Demo Center di Vanguard Europe.

Forte di un consolidato know how a livello globale, Vanguard Europe punta a diventare leader nei mercati entry e mid-level della produzione di sistemi di stampa digitale flatbed e UV per settori quali segnaletica, decorazione, corporate, industria e imballaggio, replicando i successi di vendita della casa madre americana. Dalla sua costituzione, meno di un anno fa, sono già state effettuate più di 25 installazioni in tutta Europa.

La guida di Vanguard Europe è affidata a Fabian Sottsas, che vanta un’esperienza ventennale all’interno del Gruppo Durst, dove ricopre anche il ruolo di Chief of Staff. Al suo fianco Yiannis Apostolidis, Business Development Director, che insieme al nuovo team lavorerà a stretto contatto con partner e rivenditori, ponendo grande enfasi sul servizio e sulle relazioni con i clienti.

“L’attività di Vanguard Europe è partita subito con grande slancio, in linea con l’obiettivo di far crescere organicamente l’azienda grazie alla collaborazione tra il team interno, i rivenditori e i distributori”, ha dichiarato Sottsas. “Da sempre alla base della nostra attività c’è la passione per l’avanguardia tecnologica. Con Vanguard puntiamo a sviluppare sempre di più il nostro business al fianco dei clienti entry e mid-level, a cui proponiamo sistemi di stampa digitali flatbed e UV progettati in America e assemblati in Europa, con la garanzia del Gruppo Durst”. “Vanguard Digital Printing Systems, infatti, è nata negli Stati Uniti solo 7 anni fa, ma è cresciuta esponenzialmente in pochissimo tempo fino a diventare leader di mercato. Un successo che vogliamo replicare anche in Europa, dove abbiamo già in programma importanti novità”, ha aggiunto Apostolidis.

Viscom Italia si è rivelata una fiera di grande successo per Vanguard Europe, dove i potenziali clienti hanno potuto toccare con mano la qualità dei nuovi prodotti. Tra i prodotti più recenti del portfolio Vanguard, presentati in anteprima europea a FESPA 2022, i sistemi flatbed UV VR6D-HS e VK300D-HS, che assicurano prestazioni di fascia media e alta. Basate sulla pluripremiata serie VK300D, vincitrice per quattro anni consecutivi del premio Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) come prodotto dell’anno, queste soluzioni offrono un interessante rapporto prezzo/prestazioni su un’ampia gamma di applicazioni grazie al design modulare e alla disponibilità di diverse configurazioni di inchiostri.

Vanguard Europe dispone dell’area più ampia all’interno degli innovativi spazi del Kraftwerk, vero e proprio polo di innovazione che riunisce tutte le aziende spin-off e le start-up che fanno capo al Gruppo Durst. Qui hanno sede anche un centro di formazione, una suite per le presentazioni, un’azienda dedicata ai media specializzata in video e storytelling BTB, uno studio cinematografico, oltre a reparti produttivi, magazzini e uffici.