Ecco dettagli del piano ARGI per sostenere l’Industria Grafica nei prossimi 13 mesi

L’Associazione Fornitori Industria Grafica annuncia il risultato degli incontri dei Gruppi di Lavoro e i temi che affronterà nei prossimi mesi per stare vicino alla filiera della stampa e del converting

ARGI, Associazione Fornitori Industria Grafica, ha svelato il programma di comunicazione e marketing disegnato nelle ultime settimane dai Gruppi di Lavoro nati in seno all’associazione per identificare gli argomenti più utili perché l’intera filiera della stampa si prepari ad affrontare il business nei prossimi mesi. Il piano rappresenta anche la volontà di descrivere un percorso di avvicinamento alla manifestazione Print4All 2022.

Con il claim “Accorciamo le distanze” (quelle tra oggi e il momento della ripresa del mercato e quella tra oggi e il 3 maggio 2022, quando si terrà Print4All) ARGI avvia un programma che prevede una importante produzione di contenuti che approfondiscono temi sviluppati secondo 5 direttrici, che rispecchiano la formazione dei Gruppi di Lavoro:

Il Gruppo Lastre | Pre press | Sala stampa tratterà i seguenti temi:

Digital Transformation: l’uso delle soluzioni SaaS e Cloud per migliorare i processi in azienda

Digital Transformation: remotizzazione dei servizi e sicurezza IT in prestampa

Green Transition e l’impatto in Sala Stampa

Il Gruppo si dedicherà anche alla produzione di una survey per studiare il tema della gestione dei rifiuti in sala stampa, uno strumento di assesment per le imprese di stampa rispetto a un benchmark di buone pratiche d’uso.

Il Gruppo Press Offset parlerà di:

Libri, riviste, giornali e il ruolo del prodotto cartaceo nell’era digitale

Come la comunicazione commerciale trova valore nella stampa

Come la stampa può rendere il packaging un elemento di comunicazione e marketing per il brand

L’uso dei dati per l’efficienza nei processi di stampa: intelligenza artificiale, analisi predittiva, stampa 4.0

E produrrà una SURVEY da cui scaturirà un vademecum sulle attenzioni da riservare nel momento in cui si introduce o rinnova oggi un processo di stampa in tecnologia offset all’interno della propria azienda.

I titoli del Gruppo Stampa Digitale sono:

Personalizzazione, nobilitazione, crossmedialità, Web2Print: le nuove opportunità nel packaging cartotecnico grazie alla stampa digitale

Personalizzazione, Nobilitazione, Crossmedialità, Web2Print: le nuove opportunità nel cartone ondulato grazie alla stampa digitale

Personalizzazione, Nobilitazione, Crossmedialità, Web2Print: le nuove opportunità nella stampa commerciale grazie alla stampa digitale

La gestione del Dato Variabile e il rapporto con il contenuto che crea (marketing e GDPR)

Questo Gruppo intende anche sviluppare un Contest, per avvicinare i giovani designer alla conoscenza delle tecnologie che permettono la personalizzazione di stampa e nobilitazione.

Dopo la stampa, pensando a una ideale linea di produzione, arriva il Finishing. Questo gruppo ha lavorato con il claim “il prodotto stampato comincia dal finishing”:

Interconnessione e 4.0: quando il finishing dialoga con la stampa l’intero ciclo produttivo aziendale diventa efficiente

Fustellatura digitale e cartotecnica: soluzioni che hanno cambiato i modelli di vendita

Il Gruppo Finishing produrrà anche un White Paper che sia una mappatura di tutti gli aspetti della finitura, cioè di tutti i modi in cui può definire il prodotto.

Il quinto Gruppo che ha lavorato sulla progettazione di contenuti da distribuire al mercato è il Gruppo di Lavoro Labelling, che proporrà quattro temi:

L’avanguardia del labelling: il colore

L’avanguardia del labelling: web-to-label-print

L’avanguardia del labelling: l’ibridizzazione

Proteggi, Personalizza, Nobilita

Questo Gruppo prevede anche un importante lavoro di produzione di un Glossario sulla stampa di etichette e sulla integrazione di linee di nobilitazione. Sotto il tema più importante della sostenibilità, il glossario affronterà i temi della compostabilità delle etichette stampate in digitale, del deinking, degli inchiostri a bassa migrazione.

Per ciascuna delle cinque direttrici ARGI produrrà 3 Videocast, cioè tre interviste registrate a tre differenti testimonial, che rappresentano per competenza o esperienza fatta la migliore interpretazione del tema trattato, e un webinar. Sarà un totale di 20 appuntamenti e 5 pubblicazioni il cui calendario è consultabile qui https://www.argi.it/accorciamo-le-distanze/ e che accompagneranno il mercato nei prossimi mesi.

“Con questa progettualità ARGI vuole sottolineare la sua mission fondata sulla concretezza e attualità.” dichiara Giorgio Bavuso, Consigliere ARGI delegato al coordinamento dei Gruppi di Lavoro. “L’Associazione ribadisce le linee di indirizzo già annunciate e ispirate ai capisaldi di Next Generation EU: sostenibilità e transizione ecologica, efficienza, innovazione produttiva e digitalizzazione, formazione, occupazione e inclusione sociale, accelerazione tecnologica e integrazione multicanale: questo l’intreccio di fondamenta sul quale poggia tutta l’architettura del progetto “Accorciamo le distanze”.