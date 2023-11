Stratego Group in collaborazione con Unione GCT Milano organizza a Milano, il 1° dicembre, la 32ª edizione del premio Oro della Stampa, il riconoscimento all’eccellenza dell’industria della stampa e del converting in Italia.

L’edizione 2023 si presenta rinnovata non solo nelle categorie rappresentative dell’industria che quest’anno da tredici diventano quattordici, ma anche nel nome: il premio Oro della Stampa, per valorizzare sempre di più questo comparto e i suoi operatori.

Tutto il mercato si appresta a celebrare i protagonisti che incarnano la continua spinta all’innovazione, alla visione imprenditoriale e all’imprinting tutto italiano della creatività.

Da oltre 30 anni questo riconoscimento porta alla ribalta le eccellenze del nostro paese, promuovendo valori fondamentali come l’innovazione tecnologica, la leadership imprenditoriale e la creatività.

Il Print Economic Forum: gli stati generali del settore

La premiazione sarà preceduta dal Print Economic Forum, gli stati generali del comparto della stampa e delle arti grafiche; l’evento offre ai partecipanti una chiara visione del futuro dei settori stampa e converting. Il forum, condotto da economisti, giornalisti ed esperti del mondo della comunicazione, presenta tavole rotonde, dibattiti aperti e ricerche esclusive basate su dati di settore. Gli obiettivi principali sono fornire una reale prospettiva di filiera e creare un luogo privilegiato di relazione.

Quest’anno, l’evento affronterà temi cruciali come l’economia delle grandi aziende di stampa, l’ESG nel settore e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nei mercati dell’editoria e della comunicazione.

L’agenda dell’incontro:

Gli economics dei BIG della stampa: Stefano Portolani, Senior Analyst del Centro Studi Printing di Stratego Group, presenterà i valori espressi dalle gestioni delle prime 850 aziende italiane con un fatturato superiore a 3 milioni di euro.

L’ESG nelle aziende di stampa: Il Centro Studi Printing di Stratego Group, in collaborazione con Ayming, presenterà i risultati di una ricerca sul recepimento delle certificazioni ambientali nel settore.

I modelli di intelligenza artificiale e il loro impatto nei mercati dell’editoria e della comunicazione: Mafe De Baggis, (digital) media strategist e autrice del libro “In principio era Chat GTP”.

La cena di gala e la premiazione: un evento “sold out” che conta oltre 300 ospiti

L’attesa cena di gala e la cerimonia di premiazione del 1° dicembre è già “sold out”. Con la partecipazione di oltre 300 ospiti, l’edizione di quest’anno promette di essere indimenticabile. Condurrà la serata la giornalista Lavinia Spingardi di SkyTg24.

Quattordici premi assegnati alle eccellenze della stampa e del converting

L’edizione 2023 presenterà 14 categorie di premi, tra cui la nuova “Best Process Innovator”. La giuria, composta da esperti del settore provenienti da media, formazione, istituzioni di settore e buyer della comunicazione, ha valutato oltre cento candidature arrivate da tutta Italia. I riconoscimenti sono stati assegnati considerando parametri quali: etica, investimenti tecnologici, certificazioni, accordi di merger and acquisition, internazionalizzazione, visibilità, iniziative di ESG, formazione e risultati finanziari degli ultimi tre anni.

“Siamo entusiasti di celebrare con il premio Oro della Stampa oltre 30 anni di eccellenza nel settore della stampa e del converting. Anche quest’anno un numero di aziende ancora una volta superiore alle nostre aspettative ha scelto di candidarsi a questo storico riconoscimento. Si sono messe in gioco e ci hanno raccontato le loro storie, la loro perspicacia, gli sforzi e le convinzioni. Ci hanno spiegato le loro strategie, per migliorarsi e per migliorare la qualità.” Ha affermato Enrico Barboglio, CEO di Stratego Group che continua: “Gli Ori saranno preceduti dal Print Economic Forum che promette innovazione, sostenibilità e visione di futuro. Auguriamo a tutti i partecipanti una giornata indimenticabile, ricca di ispirazione e successi.”

“Il premio Oro della Stampa ci consente di assistere all’azzerarsi della competizione tra aziende per lasciare posto alla solidarietà corporativa e a quel costruttivo senso di comunità che è da sempre anche l’obiettivo di ogni ambiente associativo. Assistere le aziende sempre più da vicino è la nostra mission attuale ed essere parte attiva di uno degli eventi più significativi del settore del printing, della cartotecnica e della trasformazione è insieme un dovere e un grande onore per noi.” Conclude Tiziano Galuppo, Presidente Unione GCT Milano.