Il prossimo 9 ottobre, a Lucca presso il polo fiere alle ore 11.30, la conferenza di apertura “Decarbonizzare l’industria cartaria fra obiettivi europei e mercati globali” della 30° edizione del MIAC Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria organizzata da Edipap Srl, dal 9 all’11 ottobre.

Al centro del dibattito – moderato dal giornalista Marco Frittella – saranno la competitività dell’industria tra costi energetici e decarbonizzazione e il mix energetico sul quale continuare ad orientare gli investimenti per la transizione green nell’ambito del perimetro PNRR, che devono trovare un adeguato riscontro nella gestione e pianificazione dei territori

Interverranno, sulle criticità e sulle possibili soluzioni per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione UE nel settore cartario italiano, Lorenzo Poli Presidente Assocarta, Tiziano Pieretti, Vice Presidente Confindustria Toscana Nord, Pietro Gattoni, Consorzio Italiano Biogas CIB, Fabrizio Penna, Capo dipartimento Unità Missione PNRR e Attilio Punzo, Responsabile Direzione Riconoscimento incentivi e titoli GSE.

Si discuterà degli stringenti obiettivi UE di decarbonizzazione sui quali il sistema industriale della carta, parte essenziale delle Comunità, sta lavorando rispetto alla sfida di mercati globali che presentano politiche sul clima non allineate a quelle europee e dell’attuale andamento del settore cartario nazionale e toscano.

A margine della conferenza verrà inoltre sottoscritto un Memorandum of Understanding MOU da Assocarta e CIB Consorzio Italiano Biogas. Il biometano è una leva fondamentale per decarbonizzare l’industria “hard to abate”, tra cui quella della carta, un pilastro fondamentale del sistema Italia.

Il dibattito vedrà le conclusioni di Monia Monni, Assessore Regionale Toscana all’ambiente, economia circolare.