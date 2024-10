Stefano Vinti è il nuovo Sales Manager Italia di Guandong. Con 33 anni di esperienza nel settore del digital printing, dalle tecnologie ai materiali, Vinti rappresenta una risorsa di altissimo valore per l’azienda. La sua carriera, iniziata come venditore, si è evoluta in ruoli di crescente responsabilità per alcune delle più prestigiose realtà italiane del settore dove ha consolidato la sua esperienza e sviluppato competenze strategiche in ambito commerciale.

L’arrivo di Vinti in Guandong si inserisce perfettamente nella strategia aziendale di crescita e sviluppo, non solo in termini commerciali, ma anche di innovazione in ambito di sostenibilità. “Sono entusiasta di entrare a far parte di una squadra di cui condivido valori e obiettivi. La dedizione di Guandong nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e l’impegno concreto verso la sostenibilità sono elementi chiave che mi hanno convinto ad accettare questa sfida“, ha dichiarato Vinti.

Il debutto ufficiale di Stefano Vinti in qualità di Sales Manager Italia sarà a Viscom (Milano, 16-18 ottobre 2024), dove Guandong presenterà importanti novità a marchio Greenlife, che dal 2010 attesta formalmente l’impegno dell’azienda in ambito ambientale. Tra queste, Fiberboo, l’esclusivo tessuto biodegradabile e compostabile realizzato con fibre naturali di bamboo ideale per interior decoration, complementi d’arredo e applicazioni tessili. La kermesse ospiterà anche il lancio in esclusiva di Poly-banner, il banner poliolefinico PVC-free riciclabile al 100% e di altri supporti attualmente top secret la cui unicità creerà un certo Tam Tam tra gli addetti ai lavori.