Girls Who Print Italia (GWP Italia), associazione nata con l’obiettivo di promuovere diversità, inclusione e giustizia sociale nel mondo della stampa e del converting, annuncia il primo evento ufficiale del proprio percorso associativo: il webinar “Parità: da impegno a strategia”, in programma martedì 11 febbraio 2026 alle ore 14:30, in modalità online.

Ad aprire i lavori sarà Martina Corradi, Presidente di GWP Italia, che presenterà l’associazione e ne illustrerà la visione. Seguirà la keynote di Martina Romano, ESG Partner di Quaterr, che approfondirà il perché e il come della certificazione UNI/PdR 125:2022, con un focus sui benefici concreti per HR e management. A portare la testimonianza di un’azienda già certificata sarà Elisabetta Brambilla, Presidente di Eurolabel, realtà di eccellenza nel labelling sostenibile. L’incontro sarà moderato da Alexia Rizzi, caporedattrice de Il Poligrafico e segretaria generale di GWP Italia.

Il webinar è rivolto a HR e decision maker di aziende di stampa, converting e cartotecniche, oltre che ad agenzie creative e di comunicazione, e nasce con l’obiettivo di offrire una lettura concreta e operativa del percorso di certificazione UNI/PdR 125:2022, pensata per supportare le imprese della filiera nell’affrontare in modo consapevole e strutturato un tema sempre più rilevante per il business.

Al centro del confronto, la parità di genere interpretata non come mero adempimento normativo, ma come leva strategica in grado di incidere su competitività, posizionamento e credibilità delle imprese.

In un contesto in cui la dimensione “S” Social dell’ESG è diventata determinante per restare nelle supply chain dei grandi brand e competere in bandi e gare, la certificazione rappresenta oggi uno strumento concreto per generare benefici misurabili su governance interna, cultura organizzativa, attrattività dei talenti e accesso al mercato.

“Con questo primo evento vogliamo dare un segnale chiaro sul ruolo che GWP Italia intende giocare nel settore”, dichiara Martina Corradi, Presidente di GWP Italia. “La certificazione UNI/PdR 125:2022 è un’opportunità concreta per le aziende della filiera, perché consente di trasformare la parità di genere da valore dichiarato a elemento strutturale delle strategie aziendali. Il nostro obiettivo è creare consapevolezza e fornire strumenti utili per accompagnare questo cambiamento”.

Per registrarsi al webinar:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/7917700428219/WN_oGyiBxgRQZekvKxH0xsP4Q